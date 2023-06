Agronorte apoia atletas equestres, como Géssyca Moraes, para fortalecer o esporte na região Norte e Nordeste

A Agronorte, empresa com atuação em diversos segmentos do agronegócio, vai muito além de oferecer soluções, produtos e serviços para seus parceiros, priorizando o fortalecimento de relacionamentos e dando apoio a diversas atividades, como o esporte equestre. Um exemplo ocorreu na Agrotins, quando a companhia patrocinou a atleta Géssyca Moraes, na prova dos Três Tambores. A competição, aliás, levou o nome de Géssyca, que soma 18 anos de experiência em provas e tem conquistado importantes títulos, inclusive campeonatos mundiais.

“Nós, da Agronorte, entendemos a importância do esporte na vida das pessoas e ofereceremos apoio a atletas para contribuir com o seu crescimento e também para mostrar a qualidade da nossa nutrição”, comenta Vinicius Carvalho, diretor da Agronorte. “Géssyca é uma das mais importantes referências na prova dos Três Tambores e se tornou inspiração não apenas para os jovens do Tocantins, mas também para atletas do Brasil inteiro”, complementa.

Esse foi o primeiro ano de Géssyca Moraes no evento. “Fiquei muito empolgada com a realização dessa prova durante a Agrotins. Por ser meu estado e estar perto do meu povo, tem um apego diferente. Quando falei com a Agronorte, a empresa logo aceitou esse desafio e ajudou muito na realização desse sonho que não era só meu, mas de todos os atletas que participaram”, conta.

A prova recebeu amazonas e cavaleiros de vários estados, como Bahia, Goiás, Maranhão e Pará. Foram mais de 60 competidores distribuídos em 12 categorias. “É uma satisfação muito grande ver esse retorno da prova dos Três Tambores à Agrotins. A aceitação foi grande. Esse é um esporte que mexe com quem ama os cavalos, por isso a Agronorte foi tão importante”, finaliza a atleta.

Aplicativo para controle da atividade – Além de apoiar a prova dos Três Tambores, a Agronorte lançou o aplicativo Agronorte Planz, moderna e prática tecnologia que ajuda o criador a planejar o manejo nutricional das suas atividades – seja pecuária de corte, pecuária de leite, avicultura (corte e postura), suinocultura, equinos, aquicultura e pets (cães e gatos). Para utilizá-lo, basta seguir as orientações da tela, incluir informações específicas de cada lote e o aplicativo mostra o pacote nutricional a ser utilizado com a maior eficiência e o melhor custo-benefício.

Sobre a Agronorte – Constituída em 1985, a empresa é líder em alimentação animal do Tocantins e tem atuação diversificada, com fazendas de pecuária (cria e recria), piscicultura, logística, armazenagem e trade de milho e soja (mercados interno e exportação), revendas de produtos agropecuários, fabricação de rações animais, posto de combustível e loja de conveniência. A Agronorte gera 700 empregos diretos e tem sólido crescimento nos últimos anos. A empresa está presente nas regiões Nordeste e Norte do país. Mais informações: www.agronorte.net