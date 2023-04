Algumas das principais empresas que utilizam Inteligência Artificial (IA) no Brasil

Por Devair G. Oliveira

A China é uma das potências mundiais mais poderosas atualmente, com gigantescos investimentos em desenvolvimento civil e militar, vem se destacando em avanços do campo da inteligência artificial (IA). Mas com a crise de microchips e o histórico de rápido sucesso do ocidente nas pesquisas e aplicações da IA, o país veio potencializando seus esforços econômicos e científicos para alcançar este mercado tecnológico. Muitas empresas já estão trabalhando com a IA, o país poderia estar mais avançado, mas ocupa a 12ª posição no ranking. Algumas empresas no Brasil que já atuam com a IA.

Banco Bradesco: Utiliza IA para atendimento ao cliente, detecção de fraudes e análise de riscos. 2. Nubank: Utiliza IA para personalização de produtos financeiros, detecção de fraudes e prevenção de lavagem de dinheiro. 3. Itaú Unibanco: Utiliza IA para atendimento ao cliente, análise de riscos e detecção de fraudes. 4. Petrobras: Utiliza IA para análise de dados sísmicos e previsão de produção de petróleo. 5. Vale: Utiliza IA para otimização de processos e prevenção de acidentes em suas minas. 6. Magazine Luiza: Utiliza IA para análise de dados de clientes e otimização de logística. 7. Ambev: Utiliza IA para otimização de rotas de distribuição e previsão de demanda de produtos. 8. Hospital Israelita Albert Einstein: Utiliza IA para análise de dados médicos e auxílio no diagnóstico de doenças. 9. iFood: Utiliza IA para roteirização de entregas, recomendação de restaurantes e previsão de demanda. 10. BRF: Utiliza IA para análise de dados de produção e previsão de demanda de produtos alimentícios. 11. Embraer: Utiliza IA para otimização de processos de manutenção e previsão de falhas em aeronaves. 12. Serasa Experian: Utiliza IA para análise de dados de crédito e prevenção de fraudes. 13. IBM Brasil: Utiliza IA para oferecer soluções de inteligência artificial para outras empresas e clientes. 14. Vivo: Utiliza IA para análise de dados de clientes e personalização de ofertas de serviços de telecomunicações. 15. Azul: Utiliza IA para otimização de rotas de voos e previsão de demanda de passageiros.

Essas são apenas algumas das empresas e áreas em que a Inteligência Artificial está sendo utilizada no Brasil. A lista de aplicações é extensa e tende a crescer cada vez mais, uma vez que a IA oferece vantagens competitivas em diversos setores, permitindo uma análise mais precisa de dados e a automação de processos.

Mas a Inteligência Artificial está muito mais próxima de nós do que essas máquinas. Ela está presente nos aplicativos do seu celular, na sua televisão Smart ou em dispositivos Alexa conectados à Internet e também no seu computador, quando você acessa um sistema de busca.