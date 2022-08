ALTO JEQUITIBÁ – PM prende autor de tráfico e aprende arma, drogas e munições

Nesta terça-feira, 02/08, a PM recebeu informações sobre um casal que teria se mudado recentemente para o bairro Bela Vista e que estariam comercializando drogas na residência.

No local, a equipe ao chamar na porta foi atendida pela mulher, sendo possível ouvir o barulho de algo sendo arremessado pela janela da casa.

Durante as buscas no local foram encontrados 01 barra e 02 sacolas com cocaína, 01 barra de maconha, 01 pedra grande de crack, balança de precisão, colete balístico, distintivo da Polícia Civil de São Paulo, além de R$397,00, 01 revólver calibre 38 e 05 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o autor, de 34 anos, que é oriundo da cidade de Carangola e possui diversas passagens incluindo tráfico de drogas e roubo foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.