Alunos da 2ª turma dos formando em agronomia Escola do Futuro visitam COMPARTVEG

Os alunos da 2ª turma da professora Tatiane da Escola do Futuro de Manhuaçu visitaram o sitio Boa Vista s/n, Distrito de Dom Corrêa. COMPARTVEG a maior produtora de tomates Longa Vida da região, os formandos foram recebidos pelo produtor Clovis Pires.

Os formandos puderam na prática ter um contato direto com as plantas e seu produtor o Sr. Clovis, nos diversos canteiros das plantações de tomates, tirarem dúvidas com a professora e com o produtor.

O profissional de Agronomia visa aumentar a produtividade agropecuária, do início ao fim da cadeia produtiva, por meio da preparação do solo para plantio, do controle de pragas e do armazenamento e conservação da produção, até a sua distribuição. Pode focar em aspectos econômicos, especializando-se no Agronegócio. Em um país que tem a agricultura como um dos pilares de sua economia, como é o Brasil, os agrônomos têm muito espaço para crescer, inclusive em órgãos públicos, na área de comércio exterior, indústrias de sementes, alimentos e adubos, além da área rural.

Carreira desenvolvida na área de Pesquisas e Desenvolvimento, área de concentração controle de doenças de plantas, com experiência em testes de novos produtos, elaboração de relatórios, treinamento e supervisão de equipes, acompanhamento ao produtor rural, prestação de contas e apuração de resultados.