Americana receberá título de Prefeitura Inovadora 2024 pelo canal de atendimento “Ganha Tempo Digital” 

Entrega do prêmio acontece durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em Jaguariúna que será realizado nesta quarta-feira (10)

O município de Americana será premiado com o título de Prefeitura Inovadora 2024 devido à implementação do canal de atendimento ‘Ganha Tempo Digital’. O reconhecimento acontecerá durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes que será realizado nesta quarta-feira (10) em Jaguariúna, na UniFAJ. O evento é fruto de uma parceria entre a Rede Cidade Digital (RCD) e a Prefeitura de Jaguariúna.

O Ganha Tempo Digital é um canal de atendimento criado pela Prefeitura de Americana com a finalidade de fomentar a economia do município facilitando o acesso do empreendedor e do trabalhador aos serviços digitais de seu interesse. “Com uma navegação intuitiva, o site oferece informações aqueles que querem abrir uma empresa ou estão procurando um emprego. Os usuários têm à disposição detalhes sobre linhas de crédito, incentivos fiscais e outras formas de suporte oferecidas por instituições como o Banco do Povo, BNDES, Sebrae e outras entidades parceiras”, contou o Secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação de Americana, Leon Botão.

Outra novidade foi a implementação dos serviços de apoio ao trabalhador. “Na seção “Apoio ao Trabalhador”, é possível encontrar vagas de emprego disponíveis, cursos de qualificação, cadastro de currículo, emissão de carteira de trabalho digital e solicitação de seguro-desemprego”, destacou o secretário, que será um dos painelistas do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Jaguariúna. O case de sucesso de Americana será apresentado às 14h.

Para a seleção e o reconhecimento das Prefeituras Inovadoras, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Além de modelos implantados nos municípios, os gestores terão acesso às soluções disponíveis pela Sonner, iZeus, Mitra e Portal de Compras Públicas. O evento tem o apoio institucional da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP).

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas

10 de julho de 2024 – Jaguariúna

Local: Unifaj – Rua Amazonas, 504- Jardim Dom Bosco | Jaguariúna (SP)

Início: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo imprensa@redecidadedigital.com.br ou pelo WhatsApp (41) 3015-6812

Créditos da Imagem: SSPMA

Autor: Evelin Moreira

Fonte: Rede Cidade Digital