Aras se reúne com ministro da Defesa e comandantes da Forças Armadas

Por Devair G. Oliveira

As brigas no andar de cima é complicada, já no andar de baixo é muito menos complicado, até mesmo porque é a parte mais fraca e decisões absurdas são tomadas, mas no andar de cima a coisa complica, os ministros togados podem até errar e fica o dito pelo não dito, veja bem o Brasil inteiro acompanha o caso do deputado Daniel Silveira, centenas de juristas já se declararam a favor do deputado e principalmente depois que o presidente Bolsonaro concedeu a Graça anistia ao deputado Daniel Silveiras, e ninguém entende o esforço da justiça em caçar sua candidatura ao senado.

Imagino que isso será resolvido depois das eleições com a vitória de Bolsonaro e o recorde de votos de Silveiras. Nós torcemos por uma trégua da justiça eleitoral.

Ontem o procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniu pela manhã com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O encontro foi realizado no ministério e durou cerca de uma hora.

Também participaram da reunião o comandante da Marinha, almirante de Esquadra Garnier, o comandante do Exército, general Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Baptista Júnior.

Segundo a PGR, na reunião foi discutido o papel das instituições. E como fica se uma instituição continuar jogando fora das 4 linhas da constituição.

O encontro ocorreu um dia após o ministro da Defesa se reunir com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, responsável pela organização das eleições.

O Ministério da Defesa e representantes das Forças Armadas fazem parte da comissão externa que faz a inspeção dos equipamentos da urna eletrônica.