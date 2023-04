Artrite e artrose também afetam os pets: entenda o problema e saiba como tratar

Artrite e artrose também afetam cães e gatos e as causas são diversas. “A artrose e a artrite são as causas mais comuns de dores crônicas nos animais de companhia”, informa a médica-veterinária Stefanie Poblete, analista técnica de marketing da Syntec do Brasil.

A artrite é caracterizada por um processo inflamatório articular e a artrose é um quadro crônico, onde acontece a degeneração progressiva dessa articulação. Assim, como acontece em humanos, ambas acometem principalmente os animais idosos. Em cães, essa afecção é mais comum a partir dos 8 anos de idade. Em gatos, os sintomas podem aparecer a partir dos 5 anos. Além da idade, a obesidade é fator de risco, pois gera sobrecarga articular.

Stefanie Poblete lista os sinais que podem estar relacionadas à alterações articulares. “Os tutores devem atentar-se a alterações comportamentais, dificuldade para levantar, mancar, caminhar rígido, inchaço nas articulações, dor e irritabilidade. Além disso, a falta de vontade dos pets em realizar atividades simples, como andar, pular ou subir escadas são sinais de alerta”, esclarece.

O tratamento pode variar. “O diagnóstico deve ser feito por um médico-veterinário, por meio de um exame ortopédico, além disso, podem ser necessários exames complementares. Quando indicado por um profissional, os anti-inflamatórios reduzem o desconforto.

Para os pets que apresentam quadros de inflamação a Syntec do Brasil disponibiliza Maxitec Oral, anti-inflamatório à base de Meloxicam, com propriedades analgésicas moderada e antipirética. Seguro, eficaz e indicado para cães e gatos a partir de 4 semanas de idade.

Indicado pelos médicos-veterinários, o suplemento alimentar Condrotec Pet pode ser usado por pets de todas as idades. O produto auxilia na prevenção de doenças musculoesqueléticas, pois auxilia na prevenção da degeneração da cartilagem articular e diminui a velocidade desse processo. Composto por Condroitina A, Glucosamina, Colágeno Hidrolisado, Vitamina C e Zinco, é de fácil administração, pois o comprimido é palatável, o que o torna esse momento mais agradável para o pet, diminuindo o estresse dos animais e dos tutores.

Sobre a Syntec – A Syntec é uma indústria de produtos para saúde animal 100% brasileira com 18 anos de história e foco em medicamentos e suplementos veterinários de alta complexidade. Seu portfólio é amplo, incluindo terapêuticos, especialidades, produtos para higiene e saúde, suplementos e, agora, vacinas animais. Para mais informações acesse: www.syntec.com.br