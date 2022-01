As eleições no Brasil deste ano terão influência de Estados Unidos, Rússia e China

Os brasileiros deveriam ser mais patriotas

Por Devair G. Oliveira

Os brasileiros devem estar de olhos bem abertos e ouvidos atentos para absolver as boas informações, já que infelizmente a chamada grande imprensa desinforma e trabalha contra o Brasil, querendo a volta de um governo corrupto, onde eles podem receber as benesses do governo.

Há uma desinformação generalizada da grande imprensa aproveitando da pandemia em que afetou severamente o mundo inteiro com o covid-19, matando milhares de pessoas e afetando a economia trazendo de volta a inflação, de maneira que o desiquilíbrio financeiro é geral: veja

País Inflação em 12 meses (até nov. 21) – Turquia 21,31%, Brasil 10,74, Rússia 8,4%, México 7,37%.

As ações europeias recuaram nesta sexta-feira (7) diante de preocupações com o aumento da inflação e de casos de Covid-19, enquanto os investidores mostravam incerteza sobre como dados fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos vão influenciar os planos do Federal Reserve de aperto da política monetária.

A alta dos preços chegou a 6,8% em novembro passado, em comparação com o mesmo mês de 2020, depois de registrar 6,3% em outubro, segundo o índice de preços ao consumidor (CPI), publicado nesta sexta-feira (10) pelo Departamento de Trabalho. Trata-se do maior nível da inflação desde 1982.10 de dez de 2021.

A taxa de inflação da zona do euro chegou a 5% em dezembro — a maior alta já registrada nos 25 anos em que os dados são compilados. A estimativa do Eurostat (Escritório de Estatística da União Europeia) foi lançada nesta 3ª feira (30. Nov. 2021).

Leia mais no texto original: (https://www.poder360.com.br/internacional/zona-do-euro-tem-inflacao-recorde-de-5-em-dezembro-de-2021/)

© 2022 Todos os direitos são reservados ao Poder360, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas.

Podemos dizer que estamos em uma guerra e setores influentes do país trabalham contra os brasileiros. Onde se viu um homem condenado em 1ª e 2ª instância teve que devolver milhões que fora roubado da Petrobras, e o pior todo brasileiro tem conhecimento dos fatos e pasme o STF libera Lula para ser candidato a presidente.

Não sabemos analisar este fenômeno, mas tire suas conclusões, pois várias pessoas já fizeram esta análise: vá para uma comunidade onde ninguém te conhece e procure as pessoas do mal, aquelas que são desprezadas pela sociedade: estupradores, pedófilos, homicidas, assaltantes e todos os tipos de criminosos e pergunte em quem eles irão votar se é Lula ou Bolsonaro? A maioria absoluta vai dizer Lula.

Eu quero contribuir para a melhoria do Brasil, estou do lado do bem, mas sei que as eleições de 2022 serão as mais difíceis e complicadas da história, onde teremos um fenômeno correndo por fora, onde se diz apoios por procuração, já que a lei não permite que outro país participe das disputas eleitorais, mas sabemos que isso ocorre por outros meios, a China trabalha para eleger um candidato de esquerda no Brasil, já doou US$ 300 mil dólares para sindicatos e não duvide de termos aqui massa humana paga para trabalhar para os esquerdistas e atrapalhar os conservadores.

Mas a história da geopolítica joga dos dois lados, e neste caso com certeza teremos os Estados Unidos jogando forte ao lado do Brasil e por outro lado acredito que não seja apenas do interesse dos EUA, mas também da RÚSSIA em manter o atual Governo! O atual está mantendo relações comerciais de modo semelhante com os grandes países!

Se pensarmos que somos parte da segurança alimentar de quem nos tiver como parceiros, isto vinha sendo fator predominante nas tratativas com o Sr. Trump e claro do governo Norte Amenricano, que como todos sabemos todo império quem realmente coordena a defesa e as estratégias são as Forças de Segurança de defesa.

Deixe seu comentário.