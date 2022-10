As empresas paradas à espera do 2º turno, mercado reage otimista à votação de Bolsonaro

As pesquisas não conseguiram enganar o povo, precificando a vitória de Lula (PT) já no primeiro turno, que não se confirmou, o mercado reagiu com otimismo, quase euforia à demonstração de força do presidente Jair Bolsonaro, fechando em alta de 5,5%, o que não acontecia desde abril de 2020, e fazendo o dólar desabar 4,1%. O otimismo não tem a ver exatamente com a preferência por Bolsonaro, mas sim com o fato de que o petista agora terá de ser mais claro sobre seu programa na economia.

As ações da Petrobras, saqueada na era petista, dispararam 8%, sinalizando a repulsa do mercado às ameaças de interferência de Lula.

Com o resultado de Bolsonaro, ganha força a agenda liberal pró-privatizações com foco na responsabilidade fiscal. O “mercado” adorou.

Mesmo sem um plano de governo, Lula já declarou que vai acabar com o teto de gastos e aumentar o descontrole fiscal. O “mercado” detestou.

Muitos contratos cancelados, muitos empresários pisaram no freio à espera do resultado das eleições até construções paralisadas.