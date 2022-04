As pessoas vivem no “automático” e precisam despertar dessa falsa realidade

“…Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. ” Efésios 5.14

Por Devair G. Oliveira

Infelizmente a maioria das pessoas do mundo está vivendo completamente disperso como se nada acontece em sua volta, tais pessoas estão sempre caminhando na mesma direção para onde todos ao redor também estão indo; eles estão sempre sonhando os mesmos sonhos, assim como, desejando e fazendo as mesmas coisas repetidas vezes; e, obviamente, sofrendo com as mesmas dores, sejam essas dores sociais, psicológicas ou espirituais.

As coisas não são simples como muitos imaginam que conhece tudo, e basta você conversar um pouco em um grupo sobre religião, política ou futebol, e com certeza verá que todos se dizem conhecedor destes assuntos, lógico que não conhecem, pois assim como as demais áreas necessitam estudar existem cursos, mestrados e doutorados em todas as áreas e assim também as pessoas vão para as universidades estudar política, religião e futebol, e o pior de tudo isso é que as pessoas não querem aprender, estão no automático ligados na mídia comprada e vendida que despejam goela abaixo todo tipo de informação que lhe são criteriosamente escolhidas e patrocinadas pelos donos do mundo, e assim o povo caminha como ovelhas para o matadouro, vivendo e desfrutando daquilo que acham essencial, assim como também os fazem sentir temporariamente satisfeitos, uns compram celulares novos, outros compram novos computadores, alguns estão sempre trocando de carro, também há aqueles que não podem ver um novo modelo de TV que já começam a fazer os cálculos para adquiri-lo.

O cristão deve se preocupar por dois pontos essenciais o primeiro é a vida aqui na terra e o segundo é preparar-se para a vida eterna

Desde o momento em que nascemos o espírito do mundo começa a injetar no mais profundo do nosso coração uma espécie de roteiro da vida que ele quer que cada pessoa viva, neste roteiro ele coloca toda a programação que deseja que cumpramos durante a nossa existência, o caminho é largo e aliás, usando as mídias, amigos, parentes, celebridades, professores, líderes, políticos e até pastores, de modo a solidificar cada ponto da lista de afazeres, desejos, sonhos, vaidades e tarefas que ele delineou para fazer com que as pessoas se enquadrem.

Mateus 7:13,14 – 13 “Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.

14 Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram.

Foi escrito: “Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento…” Romanos 12.2; ou seja, Cristãos sabem que não devem viver conforme o roteiro e a programação escrita pelo espírito do mundo

A guerra na Ucrânia e os financistas do globalismo.

Quando, em setembro de 2018, Donald Trump declarou na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, o “fim da ideologia globalista”, alguns diplomatas e chefes de delegações olharam-se. O megaempresário convertido em comandante do maior país do mundo, e não entenderam nada, pensaram que ele estava contra a globalização.

Globalismo é um conceito político, enquanto globalização é conceito econômico. Em economia, há duas teorias para explicar as vantagens do comércio entre as nações. Uma é chamada de “vantagens absolutas”; a outra, de “vantagens relativas”

E isso nos leva ao versículo destacado no título deste texto que diz: “…Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. ” Efésios 5.14.

Tudo que está acontecendo hoje no mundo foi deliberadamente calculado pelos donos do mundo para com uma nova ordem mundial implantar um novo sistema mundial, não pense que você sabe tudo procure se informar e aqui está um endereço que você poderá acompanhar para saber qual é a realidade do mundo hoje. Veja – https://www.youtube.com/c/Geopol%C3%ADticaeOpera%C3%A7%C3%A3oRetomada