Assessor do prefeito de Reduto está sendo considerado foragido da justiça

O assessor do prefeito de Reduto, Thiago César Hott, está sendo considerado foragido pela justiça, que expediu um mandado de prisão contra ele por estelionato. Ele foi condenado a dois anos de prisão em regime semiaberto, mas não se apresentou para cumprir a pena. O crime foi cometido em 2017 e o recurso do réu foi negado pelo juiz da comarca de Manhuaçu.

Thiago Hott é assessor direto e particular do prefeito Dilcélio Hott, que é seu parente. Ele foi contratado pela prefeitura de Reduto no início da gestão, mas teve que se exonerar por recomendação do Ministério Público, que questionou sua conduta ética. Desde então, ele atua como assessor informal do prefeito.

Segundo o artigo 366 do Código de Processo Penal, somente se considera foragido o acusado quando este já tem ciência do processo contra si e tenta obstaculizar o cumprimento do mandado de prisão. No caso de Thiago Hott, ele foi citado validamente, constituiu advogado e participou das fases processuais, mas não foi localizado para ser intimado da sentença condenatória, a Justiça expediu um mandado de prisão e m seu desfavor.