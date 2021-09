Em assembleia realizada quinta-feira 21/09/2021 às 21 horas na Avenida Dr. Jorge Hannas BR 262 – no prédio da Navelli Fiat em Manhuaçu, foi realizada uma assembleia de fundação da Associação dos Conservadores de Manhuaçu e Região ASCOMAR.

A assembleia foi dirigida pelo empresário André Luiz Pacheco Amaral

A ASCOMAR é uma organização constituída no formato de associação, nos termos do Código Civil Brasileiro, sem fins lucrativos, baseada nos princípios cristãos de amor a Deus, Pátria e Familia, com prazo de duração indeterminado.

Dentre os valores da nova associação está a formação de um conservadorismo que esteja firmado nas tradições de nosso povo.

Algumas das metas para os próximos meses da nova entidade são o registro da organização no cartório de Manhuaçu, a inscrição de membros e lançamento de um Site.

Além disso, a ASCOMAR almeja realizar educação à distância para difundir o pensamento e cultura conservadora na nossa região.

ASCOMAR tem por finalidade:

Defender, favorecer e disseminar o pensamento e valores conservadores na sociedade.

Planejar, implantar e desenvolver meios de ação na sociedade visando a permanência e representatividade do pensamento conservador na cultura, artes, intelectualidade e vida política.

Sustentar e defender perante os poderes públicos e onde quer que se faça necessário, os direitos, interesses e reivindicações de seus associados;

Representar e promover, por todos os meios ao seu alcance a perfeita união e solidariedade entre os seus associados;

Lutar pelo desenvolvimento e prosperidade do comércio, da indústria, da agropecuária e da prestação de serviços dos associados;

Intervir sempre que necessário, nos debates e problemas técnicos, sociais, econômico-financeiros e outros de âmbito municipal, regional ou nacional, do interesse dos associados, sugerindo medidas e procurando evitar a aplicação daquelas que considerar prejudiciais aos objetivos que representa e defende;

No desenvolvimento de suas atividades, a ASCOMAR, não fará qualquer tipo de discriminação, podendo pertencer ao quadro societário, sócios que tenham ou não, o seu domicílio, na Região Geográfica Imediata de Manhuaçu.

Criar e manter cursos de interesse dos associados, principalmente no que tange a política defendida pela associação e serviços de reconhecido interesse para seus associados.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR: Devair Guimarães de Oliveira

VICE-PRESIDENTE: Marcos Vinicius Vitor Carvalho

TESOUREIRO: Aloísio Campos Moreira Jr

SECRETÁRIA: Kelly Alves Knupp

COMISSÃO FISCAL: André Luiz Pacheco Amaral

COMISSÃO FISCAL: Geisa Heringer da Costa

COMISSÃO FISCAL: Sinésio José de Souza

SUPLENTE COMISSÃO FISCAL: Pedro Barnabé Filho

2ª SECRETÁRIA: Lorena Damásio Evangelista Reis

2º TESOUREIRO: César Lanes Rodrigues

A ASCOMAR terá atuação regional e poderão ser associadas pessoas – de toda a região – que prezam pelos valores defendidos pela associação : Deus, Pátria, família e outros detalhes descritos na Carta de Princípios.

Mais informações pelos telefones (33) 98887-8409 (Devair Guimarães) ou (31) 99290-0909 (Aloísio Moreira).