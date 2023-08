Assocon fala sobre expectativas para o segundo semestre, no 3º Fórum Pecuária Brasil, no dia 10 de agosto

A Associação Nacional da Pecuária de Corte (Assocon) participará do 3º Fórum Pecuária Brasil, promovido pela Datagro, no dia 10 de agosto, no Blue Tree Transatlântico Convention Center, em São Paulo. Durante a abertura do evento, às 8h20, o presidente da entidade, Maurício Velloso, abordará as expectativas para o setor no segundo semestre. O evento reunirá pecuaristas, fornecedores de insumos e equipamentos, entidades de classe, representantes da indústria frigorífica, do mercado financeiro e do setor público das 8h às 19h (horário de Brasília).

“A pecuária brasileira é uma potência. Mesmo após um início de ano turbulento, nossa proteína segue conquistando bons resultados de exportação e de qualidade, o que permitirá nossa expansão para novos mercados”, comenta Velloso. Em relação ao fórum, o presidente da associação acredita que “esse tipo de evento é muito importante para podermos dialogar e entender o que os pecuaristas esperam da gente, para, assim, podermos atuar cada vez mais e melhor, em benefício de um setor sempre forte para todos”.

De acordo com Juliane Gomes, gerente executiva da Assocon, outro ponto importante que será abordado durante o evento é a sustentabilidade. “A pecuária brasileira se preocupa com o meio ambiente e há cada vez mais espaço e interesse em evoluir nesse tema. Como associação, temos participado de encontros e reuniões em busca de ideias e métodos para atendermos as exigências internacionais, gerando mais alimentos e mais lucratividade para os produtores – que são a razão do nosso trabalho. O fórum será um grande aliado, nesse sentido”.

O evento contará com painéis sobre indicador do boi e perspectivas de mercado; abertura de novos mercados e impacto para o mercado interno; rotas de sustentabilidade da pecuária brasileira; mercado futuro do boi gordo e as perspectivas para 2023; novas tecnologias e ferramentas de geral; e pecuária de resultados.

As inscrições do 3º Fórum Pecuária Brasil podem ser feitas no site https://www.datagroconferences.com/eventos/forum-pecuaria-brasil/

Sobre a Assocon

Associação Nacional da Pecuária de Corte (Assocon) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que representa pecuaristas na produção de gado de corte e demais integrantes da cadeia produtiva correlacionados à produção de carne. Nesse sentido, buscamos o desenvolvimento organizado da produção pecuária de corte brasileira em qualidade e com o uso racional de tecnologias e sustentabilidade. Mais informações: https://assocon.com.br/