ASSUSTADOR E ATERRORIZANTE! PÔSTER E TRAILER DE ALIEN: ROMULUS JÁ ESTÃO DISPONIVEIS

O novo thriller de ficção científica chega aos cinemas em 15 de agosto de 2024

O novo e assustador trailer e o aterrorizante pôster de Alien: Romulus já estão disponíveis! O novo thriller de ficção científica do produtor Ridley Scott e do diretor e roteirista Fede Alvarez estreia exclusivamente nos cinemas de todo o país em 15 de agosto desse ano. O filme leva a fenomenal franquia de sucesso Alien, O Oitavo Passageiro (1979) de volta às raízes: enquanto exploram as profundezas de uma estação espacial abandonada, um grupo de jovens colonizadores espaciais se depara com a forma de vida mais aterrorizante do universo.

Alien: Romulus é estrelado por Cailee Spaeny (Guerra Civil), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra e Ossos), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

A direção do longa fica por conta de Fede Alvarez (Evil Dead, O Homem nas Trevas), que junto de Rodo Sayagues também roteirizou a obra baseada nos personagens criados por Dan O’Bannon e Ronald Shusett. O novo capítulo de uma das mais famosas sagas do terror e ficção do cinema tem produção de Ridley Scott (Napoleão), que dirigiu o original Alien, O Oitavo Passageiro (1979), Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017), ambos filmes da franquia. Já Michael Pruss (O Estrangulador de Boston) e Walter Hill (Alien, O Oitavo Passageiro), junto de Alvarez, Elizabeth Cantillon (As Panteras), Brent O’Connor (Trem Bala) e Tom Moran (Incontrolável) atuando como produtores executivos.

20th Century Studios é um estúdio ganhador do Oscar® produtor de longa-metragens tanto para cinema quanto para o streaming. É o lar de franquias icônicas como “Avatar”, “Alien”, “Planeta dos Macacos”, “Predador”, “Duro de Matar” e “Kingsman”, produziu também filmes de sucesso, incluindo “Bohemian Rhapsody”, “O Rei do Show”, “Perdido em Marte” e “Ford v Ferrari”. Também lançou as famosas franquias “Deadpool” e “X-Men”. Entre as atuais e futuras produções do estúdio estão “The King’s Man – A Origem”, “Morte no Nilo”, “Free Guy – Assumindo o Controle”, “Amor, Sublime Amor” e as sequências de “Avatar”. Anteriormente conhecido como 20th Century Fox, antes de se tornar parte da The Walt Disney Company, a 20th Century Studios é reconhecida por seu incrível legado de 80 anos. É o estúdio que trouxe os primeiros seis filmes de “Star Wars”, além dos grandes clássicos de sucesso como “Milagre na Rua 34”, “A Malvada”, “O Rei e Eu”, “A Noviça Rebelde”, “Butch Cassidy”, “Princesa Prometida”, “O Segredo do Abismo”, “Edward Mãos de Tesoura”, “Esqueceram de Mim”, “Meu Primo Vinny”, “Velocidade Máxima”, “Náufrago”, “Moulin Rouge!”, “Minority Report”, “Garota Exemplar” e “O Regresso”.