Até 20 de setembro é possível fazer a inscrição para o

34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso

A tradicional premiação promovida pela empresa illycaffè elege os melhores cafeicultores do Brasil

Estão abertas até 20 de setembro as inscrições para participar do 34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, realizado pela illycaffè, A illycaffè, uma empresa líder no setor do café sustentável de alta qualidade e Benefit Corporation, que há mais de trinta anos fomenta a produção de cafés sustentáveis no Brasil.

Para participar da tradicional premiação é necessário enviar amostras de um quilo de café beneficiado, representativas de um lote mínimo de 100 sacas e máximo de 1.000 sacas da safra corrente (2024/25), da espécie Coffea arabica, preparadas por via seca (café natural) ou via úmida (cereja descascado ou despolpado).

O CEO da Experimental Agrícola do Brasil e presidente da Comissão Julgadora, dr. Aldir Alves Teixeira, relata preocupação com certas amostras que estão sendo recebidas. “Algumas amostras, apesar da boa qualidade na bebida estão sendo reprovadas pelo teor de umidade, bem acima do limite de 11% (ou 9,0% pela norma ISO 6673)”, explica.

Em sua 34ª edição, o tradicional prêmio seleciona os melhores grãos em duas categorias: Nacional e Regional. Na Categoria Nacional do Prêmio Ernesto Illy serão selecionados 40 produtores finalistas. Dentre eles, os três primeiros ganharão uma viagem ao exterior para participar do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy em 2025, além de ganhar prêmios em dinheiro e diplomas.

“A cada edição do prêmio nossa missão e responsabilidade aumentam à medida que contribuímos para a escolha daquele que pode se tornar o melhor café do mundo, como na edição de 2023, em que a fazenda brasileira São Mateus Agropecuária venceu a 8ª edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, concorrendo com os melhores produtores de café da Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda”, revela dr. Aldir Alves Teixeira.

De acordo com dr. Aldir Alves Teixeira, a cada ano a disputa fica ainda mais acirrada tornando mais difícil a seleção dos 40 finalistas brasileiros, já que os cafeicultores estão se aprimorando cada vez mais na produção de cafés de qualidade, com práticas agrícolas sustentáveis e alguns provenientes de agricultura regenerativa.

Na Categoria Regional do Prêmio Ernesto Illy será premiado o melhor cafeicultor em cada um dos 10 Estados/Regiões, sendo: Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas); São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e as regiões Centro-Oeste, Sul e Norte/Nordeste. Os vencedores desta categoria também recebem prêmios em dinheiro e diplomas.

A comissão julgadora responsável pela seleção dos cafés é composta pelos especialistas da Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè. A análise para a classificação do café é realizada considerando quesitos como: cor, aspecto, seca, tipo, peneiras, teor de umidade, torração e a qualidade da bebida, inclusive com degustação para espresso. Durante o período de inscrição, o produtor poderá vender o lote inscrito e aprovado para a Experimental.

A ficha de inscrição e o regulamento completo para o 34º Prêmio estão disponíveis no site do Clube illy do Café www.clubeilly.com.br

Serviço – 34° Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso

Inscrições: Até 20/09/2024

Divulgação dos 40 finalistas: Novembro de 2024

Revelação dos vencedores e entrega dos prêmios aos finalistas: Maio de 2025

Informações:https://clubeilly.com.br/premiacoes/premio-ernesto-illy/ficha-de-inscricao-premiacoes/

Regulamento:https://clubeilly.com.br/premiacoes/premio-ernesto-illy/regulamento-34o-premio/

Endereço para envio da amostra e inscrição:

Experimental Agrícola do Brasil Ltda

Rua Dr. Nicolau de Souza Queiroz, 518 – Vila Mariana

CEP 04105-001 – São Paulo/SP – e-mail: compras@illy.com/

Sobre a illycaffè

A illycaffè é uma empresa familiar italiana, fundada em Trieste em 1933 e comprometida em oferecer o melhor café ao mundo. Produz a blend único illy 100% Arábica, composto por 9 das melhores seleções de Arábica do mundo, com um olhar constante para a inovação. A atribuição do primeiro “ Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso” em 1991 no Brasil e o “Prêmio Internacional Ernesto Illy para o Café” em 2016 simbolizam seu compromisso com os cafeicultores, a quem a illy paga um preço premium por um café de qualidade. Em 2019, adotou o estatuto de Società Benefit nos termos da lei italiana e, em 2021, tornou-se a primeira empresa italiana de café a obter a certificação internacional B Corp, graças ao seu compromisso de respeitar os mais elevados padrões de desempenho ambiental e social. A empresa, que está presente em mais de 140 países, registrou receitas consolidadas de 595,1 milhões de euros em 2023.