Atletas de Manhuaçu se destacam no 1º Circuito Vale do Aço de Judô

Judocas manhuaçuenses participaram de mais uma edição do Circuito Vale do Aço de Judô, neste sábado (19), e se destacaram. Com dois ouros, duas pratas e dois bronzes, os atletas se deram bem. A maioria participava pela primeira vez de uma competição oficial, que foi realizada no ginásio Tokinaka Takahashi, na Usipa, em Ipatinga (MG).

“É muito gratificante para nós, da Secretaria de Esporte e Lazer, ver atletas tão novos se destacando em suas modalidades. É fruto de muito trabalho e dedicação tanto deles, quanto de seus treinadores. A Prefeitura de Manhuaçu está de portas abertas para ajudar pessoas sérias e comprometidas com o futuro das nossas crianças, como são os casos do João Karatê e do Yago. Parabéns pelo empenho de vocês”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha.

Aproximadamente 300 judocas de pelo menos 12 clubes lutaram nas categorias sub-7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, sênior e veterano da tradicional competição. Estiveram representadas cidades como Antônio Dias, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Manhuaçu, Santana do Paraíso e Timóteo.

“Nosso trabalho é voltado para a formação de cidadãos de bem. O judô nos ensina que devemos ser pessoas melhores para depois sermos atletas melhores. Aprendemos disciplina, organização e respeito para depois colocarmos em prática na hora da luta. Com este trabalho, vamos chegar longe. Muito obrigado à prefeita Imaculada e ao secretário Victor pelo apoio de sempre”, comemorou João Paulino (João Karatê).

Conquistaram a medalha de ouro os atletas Ana Clara e Ruan Carlos. Já a medalha de prata ficou com os judocas, Naielle Martins (representando o Colégio Tiradentes) e Yago Nathan. Com o bronze ficaram Edilaine Alves e Maria Fernanda. Todos os judocas receberão certificado pela participação no evento.

A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer, disponibilizou transporte aos atletas.

