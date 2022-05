Ato pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil é realizado no centro da cidade

Na manhã desta quarta-feira (18), a Prefeitura de manhuaçu, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Cras, Creas, Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA), realizaram um ato pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil na praça Cordovil Pinto Coelho. Também participaram do ato a Prefeita Imaculada, o vice-prefeito Nailton Heringer, a Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social Eleni de Jesus, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais entidades que atendem crianças e adolescentes do município.

O dia 18 de maio, foi instituído pela Lei Federal 9.970/00, a data é em homenagem a uma criança de apenas oito anos de idade, que foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta de Vitória (ES), em 18 de maio de 1973. O “Caso Araceli”, como ficou conhecido, mesmo tendo repercussão nacional, ninguém foi condenado.

A Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em Manhuaçu, Ana Pazelli, fala da importância desta data e da participação da sociedade nesta luta. “É muito importante falarmos sobre isso, porque diariamente nossas crianças e adolescentes são expostas a diversas formas de violência, nos diversos ambientes por eles frequentados. Hoje aqui com esse evento, unido o CMDDCA, Cras, Creas, Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, representando a Prefeitura de Manhuaçu, estamos chamando a atenção da sociedade para este tema. A sociedade tem um papel muito importante, pois ela tem de estar atenta aos sinais de violência e de exploração sexual e denunciar, não podemos ficar calados”.

O evento que começou com um carreata pela cidade também contou com serviços, apresentações artísticas e culturais. SECOM Prefeitura de Manhuaçu.