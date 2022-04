Ator Rodrigo Andrade realiza nova cirurgia reparadora de transplante capilar

O ator Rodrigo Andrade, 38 anos, atualmente dedicando-se a carreira de cantor e compositor, submeteu-se a uma nova cirurgia reparadora de transplante capilar. Não é a primeira vez que o artista realiza esse procedimento. Há 07 anos ele foi submetido a um transplante capilar pela técnica da faixa (FUT) porém não ficou satisfeito com o resultado. O aspecto artificial e de baixa densidade o impediu de usufruir do resultado, optando muitas vezes em usar bonés e chapéus, além de apresentar a cicatriz linear no couro cabeludo. A cirurgiã plástica, especialista em transplante capilar, Dra Juliana Buttros foi a escolhida pelo ator para correção do transplante. Desta vez o ator realizou o procedimento pela técnica FUE, em que os folículos são retirados individualmente do couro cabeludo, um a um, com aspecto mais delicado e minucioso, para conseguir aumentar a densidade e trazer mais naturalidade ao seu resultado. Rodrigo está ansioso pelo novo resultado e por poder operar sem corte, de forma menos invasiva e com recuperação pós operatória mais tranquila e confortável. Agora é questão de tempo para podermos verificar o resultado e toda sua evolução.