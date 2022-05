Através do marketing digital, Kayky Janiszewski ajuda pessoas a mudarem de vida

Com mais de 1,2 milhões de reproduções em um podcast na plataforma Kiwify, 30 mil views nos stories do Instagram e mais de 126 mil seguidores, Kayky Janiszewski fez R$ 20 milhões em vendas e, antes de completar 18 anos, já tinha dois carros de luxo na garagem – pagos à vista: um Camaro SS e um Audi TT. “Comecei no marketing digital pensando que era só uma fonte de renda extra, o tempo passou e eu provei para mim mesmo que não era. Comecei a estudar estratégias americanas para fazer vendas de infoprodutos e em um ano e meio faturei milhões de reais”, revela.

Obstinado e ambicioso, Kayky Janiszewski não desanimou frente aos primeiros desafios. Apesar de ter encontrado grandes concorrentes no universo do marketing digital, ele focou nos estudos e buscou os melhores resultados. Oito meses após iniciar no mercado de vendas de infoprodutos ele chegou a uma renda de R$ 40 mil em lucro – exclusivamente comercializando infoprodutos através da internet. “Consegui mudar a vida dos meus pais, aposentei eles e comprei um carro, estou conseguindo proporcionar condições melhores para eles, o que eles realmente merecem e antes não tinham condições”, destaca.

Criado em Tatuí, no estado de São Paulo, aos 17 anos, o empresário Kayky Janiszewski já tinha faturado milhões de reais trabalhando pela internet. Com apenas 15 anos ele se deparou com um anúncio relacionado ao marketing digital e ficou curioso sobre a possibilidade de fazer renda extra sem sair de casa. “Eu era um adolescente que precisava de dinheiro e não gostava de depender dos meus pais, me interessei pelo tema, mas não imaginava que conseguiria faturar milhões”, comenta.

“Eu era bolsista em um colégio particular, via os pais dos meus amigos buscarem eles com carros de luxo e eu ia para a escola de bicicleta. Isso me fez desenvolver um desejo muito grande de ficar rico e mudar de vida”, afirma. Atualmente, Kayky Janiszewski viaja por todo o Brasil e trabalha apenas usando o próprio notebook – equipamento pelo qual fatura milhões. “Nada foi fácil, mas valorizo a posição em que estou porque sei das dificuldades. Quando você quer algod e verdade, você não abre mão disso por nada”, enfatiza.

Além das comparações que sempre fez com os colegas da escola particular, Kayky Janiszewski também tinha motivações maiores: proporcionar melhor qualidade de vida aos pais. “Eu queria tirar meus pais da fila do SUS, queria que o dinheiro não fosse mais uma preocupação para eles, então precisava fazer algo para mudar essa situação”, pontua. Utilizando cada vez mais a internet para os negócios, diariamente Kayky Janiszewski compartilha seu dia a dia com os mais de 120 mil seguidores no Instagram e mostra para todos que é possível mudar de vida através da internet.