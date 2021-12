Audiência Pública DER-MG em Lajinha recapeamento da MG-441 e da MG-108

O DER/MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais) publicou o Edital 046/2021, o qual contempla obra de recuperação funcional do pavimento das rodovias MG-441 e MG-108.

O Município de Lajinha, em parceria com cidades da microrregião de Manhuaçu, promoveu neste ano um Manifesto Público, no qual solicitou do Governo Estadual um posicionamento a respeito de melhorias nas referidas rodovias, de forma a garantir segurança às pessoas que necessitam de transitar diariamente por elas.