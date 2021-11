Autoridades públicas debatem melhorias na BR-262 com representantes do DNIT

Uma comissão formada por autoridades públicas municipais se reuniram com representantes do DNIT, nesta quarta-feira (17), com o objetivo de elencar demandas da comunidade do distrito de Realeza e buscar melhorias para a rodovia BR-262 em Manhuaçu.

Representando a Prefeitura de Manhuaçu, participaram do encontro a prefeita Imaculada; o secretário de Planejamento, Carlos Augusto Bonifácio Pires; o secretário de Obras, Paulo Cesar Ferraz; o diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (DMTMU), Eustáquio Leite; e o gerente técnico-operacional do DMTMU, Pedro Otávio Pereira.

Além deles, estiveram presentes o presidente do Conselho Municipal de Trânsito (CMT), tenente-coronel Luciano Reis; o vereador que representa o distrito de Realeza, Jânio Garcia Mendes; os técnicos de infraestrutura do DNIT, Marcelo Salgado Gomes e Romulo Freitas; e o engenheiro responsável pela empresa de manutenção da BR-262, Morenilton Alves de Souza.

Para a prefeita Imaculada, o momento foi proveitoso. “Aproveitamos a oportunidade para ampliar diálogo com o DNIT, que é o responsável pelas nossas BR’s, tanto em Manhuaçu, quanto nos distritos. Nosso intuito é fazer com que as demandas antigas sejam atendidas dentro da nossa gestão”, explicou.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu