Autoridades revelam que mais um brasileiro procurado por homicídio no Brasil é preso em Massachusetts

As autoridades de imigração que atuam em Massachusetts revelaram que mais um brasileiro considerado foragido da justiça brasileira foi detido no estado. De acordo com as informações, Jefferson Ferreira de Almeida, 29 anos, foi preso por agentes do escritório de Operações de Execuções e Remoções (ERO, sigla em inglês), ligado ao Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês).

A prisão aconteceu no dia 09, na cidade de Malden, e ele é fugitivo por tentativa de homicídio pelo qual foi condenado. Ele é o segundo brasileiro que vivia em situação ilegal nos Estados Unidos e procurado pela justiça a ser preso no estado em apenas uma semana.

Funcionários do ERO disseram que ele entrou ilegalmente no país perto de San Luis, Arizona, em 2021, e recebeu uma notificação para comparecer a uma audiência de imigração, mas nunca o fez.

“Estamos felizes por ter retirado das ruas este foragido e condenado por assassinato em seu país de origem”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo do ERO em Boston. “Agradecemos a coordenação especializada de toda a equipe nesta ação”, continuou.

O brasileiro entrou ilegalmente nos Estados Unidos via fronteira com o México, em junho de 2021, tendo sido detido por agentes da Border Patrol em San Luis, Arizona. Quando foi liberado, Jefferson recebeu uma notificação para comparecer na corte de imigração para tomar conhecimento dos procedimentos de remoção para o Brasil, o que aparentemente nunca cumpriu. Ferreira vai permanecer sob custódia do ICE para a conclusão do seu processo de deportação dos Estados Unidos.

Nesta semana, Jefferson Ferreira de Almeida é o segundo fugitivo brasileiro preso por agentes do ERO, o outro preso foi Deann Pires de Mello. No mês de dezembro, Jaconias Rosa Ferreira foi preso por ser mandante de um assassinato.

Para denunciar alguém que tenha cometido um crime no Brasil e está escondido nos Estados Unidos, ligue para 866.347-2423 ou preencha um formulário online.