Banda Forrónejo comemora aniversário com sucesso

Por Devair G. Oliveira

No último dia 7 de outubro, a Banda Forrónejo comemorou 5 anos de trabalho musical com um mega show no Recanto Rural em Martins Soares. Leandro Gandes, Júlio Cesar e Gilberto Silva. O sucesso de cada trabalho depende da intensidade que cada profissional dedica ao que faz, o jogador de futebol bom é aquele que se diverte jogando, e assim também pudemos ver na entrega de cada um dos componentes da Banda Forrónejo se divertindo o tempo todo do show, essa é a vantagem de quem ama o que faz.

A banda passa por um momento especial, só nos dias anteriores ao show do dia 7 eles lançaram três músicas autorais e já estão trabalhando para lançar no final do ano o esperado CD autoral.