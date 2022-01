Batoré, humorista e ex-vereador de Mauá, morre aos 61 anos 

Falecimento ocorreu em um posto de saúde na Zona Norte da Capital; comediante estava em tratamento contra um câncer.

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC

Atualizado às 19h06

Batoré, o humorista que trabalhou no Programa A Praça é Nossa e ex-vereador de Mauá Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, faleceu nesta segunda-feira (10) aos 61 anos de idade.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informou “que o paciente Ivanildo Gomes Nogueira (Batoré) faleceu nesta segunda-feira (10), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pirituba. Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família.”

O motivo da morte ainda não foi divulgado. A secretaria afirma que não recebeu autorização ainda da família para fornecer mais detalhes.

O humorista estava em tratamento contra um câncer. Segundo o seu empresário, Batoré teria sido internado ontem no posto de saúde com inchaço nas pernas e falta de ar. Havia apresentado melhora hoje, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. O sepultamento irá ocorrer amanhã (11) em Cabreúva, no interior de São Paulo, onde seu pai e seu irmão estão sepultados.

Repercussão

Políticos e famosos lamentaram a morte de Batoré nas redes sociais.

“Nossos sentimentos a familiares, a amigos e a fãs do comediante, ator e ex-vereador de nossa cidade Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré”, escreveu o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

“Meus sentimentos à família, amigos e fãs do comediante e ex-vereador Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré. Que Deus conforte o coração de todos”, postou Renan Pessoa (Avante), vereador de Mauá.

“O ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, morreu hoje aos 61 anos em São Paulo. Descanse em paz, nossos sentimentos aos familiares, o Brasil foi muito feliz com seu trabalho!”, escreveu César Oliva (PSD), vereador de São Caetano.

“Meus sentimentos a família, amigos e fãs do Batoré! Tive a honra de gravar uma paródia com ele e conhecer de perto sua humildade e alto astral. Daquele dia em diante nos falamos algumas vezes e sempre era divertido. Vai fazer falta demais”, declarou o comediante de stand-up Fabio Rabin.

“Nossos sentimentos aos amigos e familiares e a fãs do comediante, ator e ex-vereador de nossa cidade de Mauá, Batoré. No humor, sempre alegrava e levava o nome na nossa querida Mauá na mídia!!”, escreveu Geovane Correa (PT), vereador de Mauá.

Relembre

Batoré se destacou pela carreira de humorista e ator. Também fez parte do Legislativo de Mauá por dois mandatos entre os anos de 2008 e 2014. Foi eleito pelo PP (Partido Progressista). A sua mudança para o PRB (Partido Republicano Brasileiro), atual Republicanos, fez com que tivesse o cargo cassado por infidelidade partidária.

O humorista nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, e se mudou para São Paulo na infância. Breve carreira como jorgador de futebol o rendeu uma fratura em um dos tornozelos. A lesão deu a ideia para a criação do personagem que o deixaria mais conhecido. Bordões como “Ah, pára ô!” e “Você pensa que é bonito ser feio?” ficaram conhecidos no programa humorístico “A Praça é Nossa”, no SBT.

As suas primeiras aparições na televisão foram no programa “Show de Calouros”, apresentado por Silvio Santos. Batoré teve destaque, em 2016, ao interpretar o personagem Delegado Queiroz na novela “Velho Chico”, na TV Globo. Nos últimos anos, ainda teve passagens pela Record TV e o canal pago Multishow.