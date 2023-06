Biotrop, referência bioinsumos, inaugura sede global em Vinhedo (SP) 

A Biotrop, referência em tecnologias naturais e biológicas para a agricultura, inaugurou sua sede global em Vinhedo, no interior do Estado de São Paulo. Resultado de investimento de R$ 1,2 milhão, o imóvel – que fica na Avenida Dourado 375 – celebra o aniversário da empresa, fundada na mesma cidade, há quase 5 anos.

“O mercado de biossoluções está crescendo em ritmo acelerado – seja por vontade e necessidade de mudança por parte dos agricultores seja por exigência de uma sociedade que cada vez mais busca alimentos seguros e sustentáveis. Na nova sede, vamos arquitetar e construir o futuro da agricultura regenerativa do Brasil”, diz o CEO da Biotrop, Antônio Carlos Zem.

Constituída em abril de 2018, Biotrop completou seu quarto ano com faturamento próximo de R$ 350 milhões. A meta para 2023 é superar R$ 700 milhões. Além de dobrar o resultado a cada ano desde a fundação, a empresa está atenta às oportunidades. Em seu primeiro ano, investiu na compra da Total Bio, que atua no mercado de bioinsumos há quase 20 anos.

“Nós estamos no lugar certo, no momento certo e, principalmente, com as pessoas certas. São mais de 500 profissionais no time. Seremos ainda maiores daqui a 5 anos. Isso, porque, em breve, o Brasil será o principal país de produtos biológicos para a agricultura. E a Biotrop está exportando a tecnologia nacional nesse importante e crescente segmento”, diz Zem.

Empresa de origem brasileira, a Biotrop realiza um amplo trabalho de pesquisa sobre microrganismos e suas funcionalidades na agricultura – para o desenvolvimento de plantas e combate a insetos, fungos e nematoides, por exemplo. A empresa tem um banco com mais de 900 cepas funcionais. Essa inovação já está sendo levada para mais de 10 países.

“O Brasil está à frente do mundo no desenvolvimento da agricultura regenerativa. Com excelência em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia de ponta e, principalmente, oferecendo soluções eficazes e seguras, seguiremos crescendo e contribuindo não só para a produção de alimentos, mas para a sustentabilidade ambiental e econômica do país”, finaliza o CEO.

Sobre a Biotrop

A Biotrop é uma empresa brasileira referência em tecnologias naturais e biológicas para a agricultura. Fundada em 2018, a companhia leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções que contribuem para o sucesso dos cultivos, com a união dos conceitos de sustentabilidade e agricultura regenerativa. Para cumprir sua meta, a Biotrop conta com avançadas unidades de multiplicação industrial de microrganismos, realiza investimentos massivos em inovação, pesquisa, desenvolvimento e registros e aposta em alianças estratégicas para acessar as melhores tecnologias disponíveis no mundo. A empresa tem sedes em Vinhedo (SP), Jaguariúna (SP) e Curitiba (PR). Para mais informações, acesse www.biotrop.com.br.