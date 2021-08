Blitz Educativa do Agosto Lilás é realizada no bairro Coqueiro

Foi realizada na tarde desta quarta-feira (18) uma blitz educativa no bairro Coqueiro sobre o Agosto Lilás, mês dedicado a conscientizar sobre a prevenção a violência contra a mulher. A ação foi realizada em conjunto pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, por meio do Cras e Creas, as Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar e Projeto Caminhar.

A Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Eleni de Jesus, esteve presente no ato e destacou a importância dessa conscientização. “Este tem sido importante para alertar a população sobre a violência contra a mulher e para demonstrar que existe uma rede apoio, que existem instrumentos, como a Frida, para ajudar a esta mulher que sofre os vários tipos de violência. O primeiro passo é denunciar, pedir ajuda e estaremos aqui para amparar e ajudar”.

Lei Maria da Penha

A Lei nº 11.340 de 2006 é conhecida como Lei Maria da Penha e este ano completa 15 anos em vigor. Nela estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A mulher que sofre qualquer um destes tipos de violência pode denunciar pelo número 180 ou 190.

Em Manhuaçu existe ainda o “Chame a Frida”, um canal de atendimento à mulher que necessita dos serviços da Polícia Civil, como solicitar medidas protetivas e marcar atendimentos na Delegacia da Mulher. O número é (31) 9410-0807.

