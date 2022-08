Bolsonaro critica Moraes por operação contra empresários: ‘Espero que apresente a fundamentação’

Bolsonaro ainda afirmou conhecer “muito bem” dois dos oito empresários que foram alvos da operação

O presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia no Dia do Soldado

Por Devair G. Oliveira

Vivemos dias de insegurança no Brasil, por conta de decisões do ministro Moraes. O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira a operação da Polícia Federal contra empresários e afirmou que espera que o o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a ação, “apresente a fundamentação” da sua decisão.

A gente espera que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente ai a fundamentação dessa operação o mais rápido o possível, porque agora estamos vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, tem se avolumado em cima desses empresários afirmou durante live nesta quinta feira.

Bolsonaro ainda afirmou conhecer “muito bem” dois dos oito empresários que foram alvos da operação. O presidente, no entanto, não citou nomes.

O novo embate de Moraes acontece na semana seguinte sua posse, o presidente Bolsonaro participou da posse de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Naquela semana, ele chegou a chamar o magistrado de “nosso ministro”.

Hoje, mais cedo, Bolsonaro criticou o que chamou de “agressão à liberdade de expressão”, mas não citou a operação da PF. Na live, no entanto, confirmou que fez referência a ela.

— Fiz uma nota agora há pouco nas minhas mídias sociais falando exatamente do que está atingindo aí essa parte da sociedade, que no meu entender, não falta mais nada pra que realmente possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa. A liberdade de expressão prevista na Constituição artigo 220 em seus dois parágrafos é bem clara que ela é sagrada. Não vou entrar em muito detalhe, pessoal está acompanhando o que está acontecendo. Aguardamos agora uma briga de gigantes, bons advogados que, não é desejam, tem direito a ter acesso ao processo.

Os diálogos foram revelados pelo site “Metrópoles”. A lista de alvos inclui o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, e Meyer Nigri, da Tecnisa. Também são alvos os empresários Afrânio Barreira Filho, Ivan Wrobel, José Isaac Peres, José Koury, Luiz André Tissot e Marco Aurélio Raymundo. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

Além da busca e apreensão, Moraes determinou que a PF tomasse o depoimento dos oito empresários envolvidos. O ministro ainda ordenou o bloqueio das redes sociais desses empresários e a quebra dos sigilos bancários. Ele autorizou a ação solicitada pela PF depois que os empresários compartilharam mensagens que supostamente falava em favor de um golpe de Estado num grupo de WhatsApp.