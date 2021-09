Bolsonaro recuou, e agora brasileiros?

Qualquer pessoa bem intencionada sabe que eles jogam pesado e fora da constituição

Por Devair G. Oliveira

O pós 7 de setembro foi um dia triste, a maioria dos brasileiros que estiveram em Brasília e na Paulista estava esperando outro desfecho, mas precisamos entender a Arte da Guerra, tanto o executivo quanto o outro lado composto pelo senado e STF, tem muita gente inteligente e trabalha com planejamento, e ainda tem mais a esquerda tem a seu lado muita gente fora da lei e ainda recebem instruções e dinheiro de fora do país, não foi atoa que o Foro de São Paulo elegeu alguns presidentes na América do Sul, usando todos os meios lícitos e ilícitos, então precisamos confiar em nosso capitão, eu estou com ele até o fim e acredito que o bem vai vencer o mal, pois está bem claro para nós quem são os nossos inimigos.

Para aqueles que acham que está tudo perdido lembre-se, que Bolsonaro está de pé até agora porque Deus o livrou e sustentou, e isso é o bastante para crermos que Deus tem um plano para o seu povo. A seguir veja alguns trechos do livro “A Arte da Guerra”. O mais antigo tratado militar da história da humanidade, A Arte da Guerra, foi escrito pelo general Sun Tzu por volta de 500 a.C. Infelizmente pouco sabemos sobre o general, porém, acontecimentos mencionados em registros por volta de 100 a.C. nos ajudaram a conhece-lo melhor. Os ensinamentos contidos em seu livro, que possui 13 capítulos, aplicam-se em qualquer conflito, e é o mais adotado em todo mundo.

“Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso você precisa ver o que não está visível”

Enxergar além do óbvio é um dos ingredientes para que uma possa possa ter sucesso na vida. Nisso, se inclui perceber as nuances de onde pode se sair vitorioso, onde terá oportunidades e quando criar as suas.

21 frases do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu

As frases de Sun Tzu atravessaram séculos a frente e impactaram cada geração que encontraram pelo caminho. O tratado de guerra criado por ele nos ensina a ter uma postura mais rígida, concisa e surpreende. Confira 21 frases do livro A Arte da Guerra para se inspirar e adotar uma nova postura.

Índice de Conteúdos

“As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas”

Começamos as frases do livro A Arte da Guerra fazendo uma alusão ao empreendedorismo. Não apenas se trata em montar negócios, mas também aproveitar das chances que chegam até você. Assim que aproveitar uma, conseguirá enxergar outras.

“A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar”

Por vezes, nem sempre o confronto direto será a solução mais inteligente a ser tomada. É preciso encontrar outras formas de lidar com um problema sem que isso seja a força bruta. Use sua mente, explore possibilidades e aprenda a sair por cima de forma digna e criativa.

“Aquele que se empenha a resolver as dificuldades resolve-as antes que elas surjam. Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos triunfa antes que as suas ameaças se concretizem”

Uma das melhores frases do livro A Arte da Guerra fala de nos anteciparmos ao futuro. Não viver em ansiedade, mas se prepara para alguns cenários de modo racional e saudável. Com isso, experimente ser mais:

Ser pró-ativo

Ao invés de deixar que as coisas aconteçam para que possa se mexer, crie algumas ferramentas versáteis para uso futuro. Mesmo que os problemas cheguem, você já estará preparado e ficará mais fácil de resolvê-los.

Priorize o que for mais importante

Com uma lista de afazeres, sempre priorize o que for mais importante. Por exemplo, se quer subir de carreira, veja quais investimentos serão úteis a você neste exato momento.

“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se… conheces a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas”

Podemos trabalhar aqui o conhecimento aos outros e o autoconhecimento. Isso porque aquele que se dispõe a se entender e perceber como os outros funcionam sabe exatamente o que esperar de qualquer situação.

“O verdadeiro método, quando se tem homens sob as nossas ordens, consiste em utilizar o avaro e o tolo, o sábio e o corajoso, e em dar a cada um a responsabilidade adequada”

Parte das qualidades de um bom líder envolve conhecer os próprios subordinados. Assim que souber exatamente no que eles são bons, poderá delegar funções adequadas em prol de todo o grupo. Tudo fica mais fácil quando entregamos o que temos de melhor a algo que estamos fazendo.

“Se o inimigo deixa uma porta aberta, precipitemo-nos por ela”

Entender a fraqueza de qualquer situação pode ser a chave para vencê-la. Tratando-se de negócios ou pessoas, entender as falhas delas nos permite elaborar estratégias para que possamos ter sucesso sobre.

“Os que ignoram as condições geográficas – montanhas e florestas – desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais – não podem conduzir a marcha de um exército”

Uma das frases de Sun Tzu fala de como devemos entender o ambiente onde estamos e vivemos. Conhecer suas nuances, sejam físicas ou comportamentais, garante que tenhamos alguma vantagem ali dentro.

“Diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e, ali, ataque com a sua maior força”

Mais uma vez, as frases de a arte da guerra nos fala a respeito do oportunismo, de aproveitar das possibilidades. Entretanto, isso não significa que deva diminuir seu caráter e passar por cima de todos para conseguir o que quer.

Leia Também: Psicanalista Wilhelm Reich: 20 conceitos

“Um soberano jamais deve colocar em ação um exército motivado pela raiva; um líder jamais deve iniciar uma guerra motivado pela ira”

Por mais que alguém tenha nos prejudicado, as frases do livro A arte da guerra nos convidam à reflexão. Pense quais seriam as chances de sucesso se está motivado pela raiva em sua vida. Aprenda a lidar com suas emoções e veja o que pode ganhar ou perder em momentos de confronto.

“A invencibilidade está na defesa; a possibilidade de vitória, no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada; quem ataca, mostra que ela é abundante”

Sair da zona de conforto é um convite escondido nas frases de A arte da Guerra. Ser passivo demais demonstra a sua vontade inconsciente de não vencer na vida. Arriscar-se e ser mais pró-ativo permite que alcance novas metas e objetivos.

“A habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de genialidade”