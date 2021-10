Bombeiros de Manhuaçu combate incêndio em carreta preservando o veículo e carga

São João do Manhuaçu BR 116 KM 600 26/10/2021, carreta com 34T de sal grosso não iodado oriunda do Rio Grande do Norte para São Paulo se incendiou após motorista receber alertas de outros motoristas de que o sexto eixo do semirreboque estava com as rodas sobreaquecida e se incendiou ao parar o veículo. O Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu compareceu ao local e efetuou o combate ao incêndio evitando que fosse consumido todo o veículo e atingisse a carga. Foi danificado a parte traseira do semirreboque nos últimos dois eixos. A carga de material sólido incombustível não representava risco ambiental.

Condutor: Carlos Eduardo G.B. 39 anos, caminhão RIQ3A36 e semirreboque QUI1A44.

CHEFE DA GU: 2º SGT BM LOURES.