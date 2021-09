Bombeiros Militares da 2ª CIA Manhuaçu combatem a incêndio em usina de reciclagem de lixo em  Manhumirim MG

NATUREZA: 02.023 INCÊNDIO EM USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

Em 23/09/2021 o Corpo de bombeiros da 2ª CIA de Manhuaçu estiveram de 13:30 às 16:40, quando foi acionado para combater a incêndio em uma usina de reciclagem de lixo e imediatamente deslocou até o referido endereço.

No local verificaram que o incêndio teria atingido materiais sólidos que estavam debaixo do galpão aberto e parte de outros materiais que se encontrava no exterior. Segundo testemunhas, o incêndio teria iniciado na vegetação ao redor da usina e não conseguiram identificar o causador do mesmo.

Os funcionários do local relataram que apesar de tentarem combater o incêndio na vegetação adjacente não foi possível controla-lo e acabou atingindo o local.

Imediatamente o CBMMG iniciou o combate direto as chamas, com a montagem de estabelecimento, utilizando água. Primeiramente foi feito o combate no local que havia risco de propagação para materiais que ainda não haviam sidos atingidos. Foi utilizado também o método de retirada de material até conseguir controlar as chamas. Em seguida, foi realizado o rescaldo com auxílio de uma pá carregadeira e caminhão pipa da prefeitura de Manhumirim até garantir que não houvesse risco de reignição.

Teve danos em uma prensa de fardos de matérias recicláveis, parte de uma esteira utilizada para separação e diversos outros materiais, separados e prontos para a venda, além dos que estavam armazenados

* GUARNIÇÃO BM:* 3º SGT Alcinei, CB Gomes, SD Bruno