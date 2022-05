Bruno Marek: Mister Santa Catarina agora faz sucesso como influenciador digital

O jovem Bruno Andreas Noia Marek, mais conhecido por Bruno Marek, natural de Guarapari no Espírito Santo, residindo nos últimos anos em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde possui sua empresa, a Construtora Marek, renomada por todo estado, no ano de 2019 venceu o concurso Mister Santa Catarina e devido a pandemia, reinou por dois anos, se tornando o único Mister Santa Catarina de mandato duplo, começou a fazer sucesso por todo estado com sua beleza e também por todo país através das redes sociais, onde passou também a se tornar influenciador digital, por ter se tornado referência para milhares de pessoas que passaram a lhe acompanhar através das redes sociais.

Conhecido hoje por todo país, Bruno Marek mantém sua humildade e simpatia, e sempre atrai olhares de pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo devido a sua beleza. Além de ser construtor, o jovem também é especialista em programação, profissão esta que faz ele viajar o mundo dando soluções e fazendo diversas inovações no setor, onde também é considerado uma grande referência.

Apaixonado por motos e por esportes, Bruno Marek pratica exercícios físicos diariamente como musculação, caminhadas e também concilia o tempo com seu esporte preferido, o Jiu Jitsu.

“Pratico Exercicios fisicos, isso é muito importante para o meu desempenho. Quem não cuida do corpo, não cuida da mente!” afirma Bruno Marek.

Sempre apoiado pela sua esposa Laura Sodré, com a qual ele viaja o mundo trabalhando e também se divertindo, Bruno Marek é sinônimo de dedicação e comprometimento.

“Sou um cara muito carismático, faço amizade fácil e influencio muitas pessoas com meu estilo de vida e a forma como levo as situações!” conclui Bruno Marek.

Como Mister Santa Catarina 2019 e 2020, Bruno Marek também fez história no estado e deixou seu legado junto ao maior concurso do país, o Miss e Mister Brasil, realizado pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza desde 1932, pelo qual Bruno se tornou uma inspiração para vários jovens do estado que também sonham um dia conquistar o título e conquistar através dele diversas oportunidades.

Bruno Marek, junto com sua assessoria que cuida de diversos famosos em São Paulo e em todo Brasil, planejam ainda para 2022 muitas novidades que prometem surpreender a todos.

