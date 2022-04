Bruno Tálamo: repórter gato da Rede TV! faz sucesso por todo Brasil

O jovem repórter Bruno Tálamo está fazendo sucesso nas redes sociais de todo país. Dono de um carisma e de uma beleza ímpar, ele tem conquistado milhares de fãs e seguidores diariamente por todo Brasil. Bruno Tálamo é jornalista de formação e, atualmente, colunista do programa A Tarde é Sua da Rede TV! comandado pela Sonia Abrão. Ele começou sua carreira como locutor de rádio até migrar para a televisão. Antes de chegar na Rede TV!, Bruno já teve passagens pela Band e RecordTV. Hoje, ele é considerado uma das principais revelações do colunismo de celebridades da emissora deDallevode Carvalho.Apaixonado pelos cuidados com o corpo, com apenas 33 anos, Bruno Tálamo chama atenção pela sua beleza e elegância. Em fotos realizadas pelo fotógrafo Sergio Santoian , ele sensualizou exibindo toda sua beleza com um olhar bem sedutor. Confira o ensaio com exclusividade:Bruno Tálamo já foi convidado por diversos reality shows para fazer parte dos elencos e este ano não está diferente. O repórter gato, como é chamado, está sendo sondado para fazer parte de um famoso reality nacional. Será que vem novidades por ai? Enquanto isso, vamos continuar admirando mais fotos do ensaio realizado pelo fotógrafo Sergio Santoian com Bruno Tálamo:Saiba mais sobre Bruno Tálamo através do Instagram: @brunotalamo