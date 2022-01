Bruxelas mira o mercado brasileiro com primeiro evento presencial pós-pandemia

O órgão de turismo da capital belga organizou um evento durante o Festival Redescobrindo a Bélgica, no início de dezembro em São Paulo.

Com o retorno das viagens internacionais, muitos países ao redor do mundo retornaram aos planos dos viajantes brasileiros. Um destino que foi bastante promovido no início de dezembro foi a Bélgica, tema do Festival Redescobrindo a Bélgica, que acontece em São Paulo desde 2015. A edição 2021 contou com dois dias presenciais (02 e 03/12) e um webinar (dia 12/12). O primeiro evento oficial do festival foi o happy hour “Redescobrindo Bruxelas” coordenado pelo Visit Brussels dentro do CIDAD3, espaço de arquitetura e decoração no bairro do Jardins, na capital paulista.

O ente de turismo de Bruxelas convidou aproximadamente 20 operadoras para apresentar novidades da “capital europeia”, quais os protocolos necessários para viagens atualmente, além de reforçar alguns tours obrigatórios pela cidade como o Museu do Chocolate, Museu dos Smurfs, a Grand Place e o Atomium. “Este foi nosso primeiro evento presencial desde o início da pandemia, então foi uma oportunidade de reencontrar muitos amigos do trade turístico. Antes eram muitos encontros e atividades virtuais. Apresentar algumas novidades e fortalecer o relacionamento é muito importante e para os próximos meses o Visit Brussels intensificará sua agenda de atividades no Brasil”, explica Helen Demuro, da Aviareps, que representa a entidade no no Brasil.

Quem aproveitou o momento para falar mais sobre hotelaria foi Karen Schmidt, Diretora Associada da Best Western International para Latin America. “Temos uma rede bem completa em toda a Bélgica e nossos empreendimentos estão aptos a receber todos os hóspedes com protocolos próprios quando à COVID”, frisou Karen. A gastronomia oferecida durante o happy hour foi tradicionalmente belga com destaque para as almôndegas, batatas fritas, speculoos (biscoitos), waffles, chocolates e cervejas. A noite foi reforçada com uma apresentação do cantor Will Saxofonista, em uma homenagem ao inventor do saxofone, o belga, Adolphe Sax.

O segundo dia presencial foi dedicado à região da Valônia e contou com palestras do casal Emerson Freitas, Gerente de Tecnologia Bancária, e Flayza Vieira, estilista, que viajaram à Bélgica, em 2019 de carro. Ambos abordaram algumas curiosidades do roteiro e reforçaram a facilidade de viajar pelo pequeno país. Michell del Giudice, embaixador cultural da Valônia apresentou um pouco o lado histórico da região sul belga, especialmente os castelos e os rios navegáveis. Além de uma apresentação sobre chocolate belga com a condução do mestre chocolatier Abner Colombati, da Puratos.

Os palestrantes do webinar “Redescobrindo as artes e o mundo animado belga”, no Unibes Cultural, dia 12, foram: Ana Paula Frasca Castelhano, Advogada e CEO do APFC GROUP; Juliano Mendonça, proprietário da Homejoy Vintage Decor; e Lorenzo Merlino, Embaixador de Flandres para as artes e a moda no Brasil. “Sempre é interessante apresentar novas facetas e novidades deste país lindo que é a Bélgica e que tem tanta relevância para a Europa, inclusive por sediar o Parlamento Europeu e outras entidades internacionais.”, finaliza Marcos Junior Oliveira, idealizador do Festival Redescobrindo a Bélgica. Em 2022, Oliveira organizará uma Missão Empresarial à Bélgica com profissionais do turismo.

O Redescobrindo a Bélgica contou com o patrocínio do Visit Brussels (órgão oficial do Turismo de Bruxelas), Best Western Group e APFC Group; Apoio da Puratos, Homejoy Vintage Decor, Consulado Geral da Bélgica em São Paulo, Unibes Cultural, Belgalux e CIDAD3.