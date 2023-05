Buser chega a novas cidades do interior de Minas Gerais com viagens a partir de R$ 24,90

A expansão da plataforma inclui 28 novos trechos no Estado, conectando as cidades de Abre Campo, no Caparaó, e Machado, no Sul mineiro, com Belo Horizonte e mais sete municípios.

Maior plataforma de intermediação de viagens de ônibus do Brasil, a Buser está expandindo o serviço de fretamento colaborativo em seu estado-natal. Criada em Minas Gerais, a startup acaba de chegar a duas novas cidades mineiras: Abre Campo, na região do Caparaó, e Machado, no Sul. Também está reativando viagens saindo e chegando no município de Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira.

Ao todo, serão 28 novos trechos, que chegam a custar mais do que o dobro nas viações tradicionais. É o caso da rota entre Abre Campo (MG) e Vila Velha (ES), que sai a partir de R$ 59,90 na Buser, mas na rodoviária, o preço da passagem custa mais de R$ 150,00. Destaque também para o trecho entre Manhuaçu (MG) e João Monlevade (MG), que tem preço mínimo de R$ 69,90 na plataforma, mas chega a custar R$ 185,00 na rodoviária.

O plano de expansão da Buser no interior de Minas contempla ainda um trecho inédito e direto, que não era atendido por nenhuma empresa de ônibus: é a viagem entre Abre Campo (MG) e Serra (ES), cidades separadas por 327 quilômetros, e com demanda reprimida, conforme já identificado pela startup depois de ouvir moradores da região.

Os novos grupos da Buser saindo das cidades de Abre Campo, Machado e Manhuaçu começam nesta semana, com reservas a partir desta quarta-feira (31/5). “Conectar municípios que são mal atendidos ou sequer contam com ofertas de transporte mostra que a Buser está no caminho certo. O interessante do nosso modelo é que permite operar sob demanda, otimizando o sistema, que hoje é pouco inteligente pela oferta de linhas regulares”, afirma Juliana Natrielli, diretora de Políticas Públicas da Buser. Segundo ela, serão ofertados mais de 2 mil assentos por mês com as novas rotas.

No modelo de fretamento colaborativo, a plataforma forma grupos de viajantes online e conecta com empresas fretadoras e de turismo. “Nesse formato, não há venda de passagens, mas o rateio do custo do frete do ônibus pelos passageiros. Isso permite chegar a preços mais justos do que a concorrência”, destaca o gerente de operações da Buser, Leonardo Sousa. A startup também opera no sistema de marketplace, com a revenda de passagens em parceria com empresas de linha, que atuam nas rodoviárias.

Novos trechos (ida e volta)

Abre Campo – Belo Horizonte: R$ 69,90

Abre Campo – João Monlevade: R$ 69,90

Abre Campo – Vila Velha (ES): R$ 59,90

Abre Campo – Vitória (ES): R$ 59,90

Abre Campo – Serra: R$ 69,90

Machado – Belo Horizonte: R$ 89,90

Machado – Lavras: R$ 59,90

Machado – Varginha: R$ 24,90

Machado – Poços de Caldas: R$ 29,90

Manhuaçu – Belo Horizonte: R$ 69,90

Manhuaçu – João Monlevade:R$ 69,90

Manhuaçu – Vila Velha (ES): R$ 49,90

Manhuaçu – Vitória (ES): R$ 49,90

Manhuaçu – Serra: R$ 59,90