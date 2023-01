Cacique Serere teve uma parada cardíaca no Complexo da Papuda, povo fala em greve geral

Hoje 03/12/2023, o Cacique Serere teve uma parada cardíaca no Complexo da Papuda.

O diabetes dele está entre 600 e 800 e a comida do presídio não é adequada.

Os nutricionistas podem falar sobre isso.

Ele já passa bem.

Embora a esposa tenha dito sobre uma PCR, informações da Cadeia dão conta que o que na verdade o cacique teve foi uma Hipoglicemia.

“Eu não acredito no pessoal da Papuda”. Disse Oswaldo Eustáquio Hoje 03/12/2023, o Cacique Serere teve uma parada cardíaca no Complexo da Papuda.O diabetes dele está entre 600 e 800 e a comida do presídio não é adequada.Os nutricionistas podem falar sobre isso.Ele já passa bem.Embora a esposa tenha dito sobre uma PCR, informações da Cadeia dão conta que o que na verdade o cacique teve foi uma Hipoglicemia.“Eu não acredito no pessoal da Papuda”. Disse Oswaldo Eustáquio

Infelizmente vivemos um momento tremendamente irregular, estamos todos com muito medo, pois parece que a justiça não está sendo feita, o povo brasileiro acampado a mais de 60 dias está com os nervos a flor da pele e hoje já se falam em uma greve geral para parar o país. Caminhoneiros, povo nas ruas e agronegócios querem parar os caminhões de transportes de combustíveis e também cercar o Congresso Nacional, pois eles não reconhecem o presidente que o STE dizem ter sido eleito.

As Forças Armadas estão esperando a resposta do TSE para resolver a situação do Brasil com as eleições.