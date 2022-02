Calendário da Vacina contra Covid-19 para crianças

A vacinação de crianças contra a Covid-19 acima de 05 anos já está ocorrendo em Manhuaçu desde o dia 1º de fevereiro.As crianças residentes na sede do município, serão vacinadas no Auditório do SUS (Rua Melin Abi-Ackel, nº 600, bairro Todos os Santos), de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas.

Já nos distritos, a vacinação de crianças contra a Covid-19 será no formato de “Dias D de Vacinação”. Para saber qual o Dia D da sua unidade de saúde, os pais ou responsável podem entrar em contato direto com a unidade ou com o seu agente de saúde.

Os pais ou o responsável deve acompanhar a criança na hora da vacinação levando o cartão de vacina. Em caso da criança estar acompanhada por terceiros (vizinho, tio e etc), é obrigatório a apresentação de autorização dos pais permitindo a vacinação, disponível do site da Prefeitura de Manhuaçu.

Telefone das ESF’s dos distritos

ESF Dom Corrêa 3378-3095

ESF Palmeiras 3334-1012

ESF Ponte do Silva 3334-2000

ESF Realeza 3333-1278

ESF Sacramento 3378-1047

ESF Santo Amaro 3378-6095

ESF São Pedro do Avaí 3378-5139

ESF Vila Nova 3378-8011

SECOM Prefeitura de Manhuaçu