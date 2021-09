Calote de US$300 bilhões da Evergrande OTC:EGRNY

Mercado de Criptomoedas

Por Orlando Telles Criptomoedas (24.09.2021 07:23) Orlando Telles

O início desta semana foi marcado por um clima de incerteza e queda no cenário financeiro. Esse momento negativo, que colocou o mercado global em alerta, está sendo atribuído ao risco de default, ou seja, calote, na dívida de US$ 300 bilhões da Evergrande (OTC:EGRNY), uma das maiores construtoras da China. Agora, diversos analistas avaliam a possibilidade de a empresa gerar um efeito cascata no mercado chinês, o que causaria a possível queda no PIB da segunda maior economia do mundo e, consequentemente, ruídos no mercado global. Visto isso, é plausível que o investidor de criptomoedas questione: “A crise da Evergrande tem alcance para impactar o mercado de criptoativos?”

A meu ver, para responder essa pergunta, precisamos avaliar se os investidores institucionais, que podem ser os grandes afetados nessa crise, estão posicionados no mercado de ativos digitais. O último report de resultados da Coinbase (NASDAQ:COIN), que é a principal corretora dos Estados Unidos, nos dá essa perspectiva: cerca de 69% de seu volume é de investidores institucionais. A partir dessa informação, fica claro que, diferente do que muitos afirmam, o mercado de criptoativos tende a apresentar uma maior correlação com o mercado de capitais tradicional, ao menos em momentos de estresse, como a crise de Covid-19 e como pode ser o caso da Evergrande.

Sabemos que há relação entre os dois mercados e por isso essa crise pode, sim, refletir no preço do mercado de criptomoedas, pelo menos no curto prazo. O que precisa ser observado neste momento é se este evento afetará os fundamentos do setor. O mercado de ativos digitais independe de uma economia em específico, dado seu caráter global. Além disso, sua política monetária não sofre interferência do governo, mesmo em momentos de crise, como ficou claro no cenário de pandemia.

Ou seja, independente do resultado do case Evergrande, do ponto de vista de fundamentos, não há nenhum fator com potencial de impactar o mercado de criptoativos no que se refere a modelo de negócio. Acredito que não é um evento com o qual devemos nos preocupar. Se isso refletir no preço do mercado, que por sua vez é diferente do valor, pode ser, na verdade, uma excelente oportunidade para outras classes de investidores.

O que de fato pode impactar o mercado de criptoativos?

Existem alguns processos em andamento no mercado de criptomoedas que devem despertar o alerta dos investidores. O cenário regulatório, por exemplo, com a pressão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em relação às principais exchanges e protocolos DeFi, além do crescente risco regulatório das stablecoins, um dos maiores setores do mercado, são temas que devem ficar no radar.

Uma regulação proibitiva ou negativa em relação a essas duas categorias poderá afetar de forma profunda o crescimento do mercado, ao menos no médio prazo. Além disso, a nova modalidade de impostos dos Estados Unidos, que deve ser definida ainda este ano, é outro ponto sensível com potencial de impactar os investimentos. Os desdobramentos desses fatores podem, de fato, causar um bear market no mercado de criptomoedas no médio prazo.