Calvíce feminina: Por que ela acontece?

Sabemos que as mulheres têm um certo apego emocional com os seus cabelos, por isso a calvície feminina pode chatear muito as mulheres, e isso tem ficado muito comum hoje em dia. Mas você sabe o por que acontece a calvície feminina?

Neste artigo você poderá ter esse conhecimento que lhe servirá também para advertir sobre os cuidados necessários que toda mulher pode ter até mesmo como forma de prevenção da calvície. Então, continue abaixo para saber mais sobre isso.

Por que acontece a calvície feminina e quais os sintomas

A maior parte da causa da calvície feminina ocorre devido a queda de cabelo, porém abaixo você saberá o por que acontece a calvície feminina pode ter outros motivos além desse, e como você pode identificar os sintomas dela.

De acordo com algumas informações de dermatologistas, um dos principais motivos da queda de cabelo em mulheres é denominada de eflúvio telógeno agudo, que é basicamente uma queda de cabelo transitória que ocorre por fatores físicos e emocionais e isso pode ocorrer de dois a três meses.

Mas, além dele existem outro dois principais motivos que gera a calvície feminina, a alopecia androgenética é uma das causas mais comuns de se acontecer em homens e mulheres principalmente no período da adolescência, e geralmente é um fator genético que se torna mais aparente a partir dos 40 anos.

A outra causa é a alopecia senil, que ocorre a partir dos 50 anos, onde a queda se torna mais lenta e progressiva.

Abaixo, você irá conferir quais os principais sintomas da calvície feminina.

Principais sintomas da calvície feminina

Agora, você terá conhecimento sobre os principais sintomas que se pode ter ao notar a calvície feminina.

Queda de cabelo

A queda de cabelo é um dos principais sintomas da calvície feminina, pois é notável a mudança da quantidade de cabelo que cai, dependendo da causa da queda ela pode ser bem desagradavel a pessoa, pois ela pode notal fios de cabelos espalhados pelo travesseiro, roupas de cama, pentes e escovas de cabelo e até no chão.

Pontos de localização de quedas

Geralmente, a calvície feminina ocorre somente em um local que é facilmente localizado pois começa se abrir uma lacuna como na nuca por exemplo, ou no topo da cabeça.

Isso pode causar um certo desespero na mulher, porém é necessário procurar um dermatologista para saber melhores formas de tratamento.

Fios mais finos

Uma característica da queda de cabelo é que o fio antes de cair pode ser mais fino e curto, denominado miniaturização dos fios. Isso pode acontecer devido a uma causa hormonal que vai eliminando as células que protegem o cabelo, e naturalmente os fios vão perdendo a espessura e comprimento.

Idade

Existem diversas fases de idade que as mulheres podem passar que podem ser um dos principais motivos da calvície, pois ao final da adolescência, na menopausa por exemplo, são ótimos exemplos de como a idade influencia nas alterações hormonais que provocam a queda de cabelo.

Abaixo, você verá como o diagnóstico da calvície é feito.

Como é o diagnóstico da Calvície Feminina?

Como já foi citado acima, toda a mulher que perceber que o seu cabelo está tendo uma queda fora do normal, e até mesmo percebendo e sentindo alguns dos sintomas que foram discorridos acima, deve procurar imediatamente um dermatologista.

Assim, a dermatologista irá avaliar os fios, a queda e realizar exames necessários para diagnóstico, sejam eles hormonais, clínicos ou emocionais. E para isso pode envolver análise dos fios em microscópio e análises mais aprofundadas nos fios.

Abaixo, você poderá saber sobre como tratar a calvície para que todas as informações estejam completas.

Como tratar a Calvície feminina

O tratamento da calvície vai variar de acordo com o diagnóstico do dermatologista, porém as formas de tratamento mais comuns variam entre procedimentos estéticos, terapia capilar na Capelli Divine, dietas específicas, controle de peso, medicamentos específicos como o Minoxidil, e até mesmo tratamentos hormonais que é uma das formas de tratamentos mais comuns.

A alimentação e reposição de vitaminas é muito importante pois a calvície feminina também está muito atrelada a alimentação ou déficit de vitaminas e minerais essenciais para a reconstrução das células capilares. Então, sempre que notar que o seu cabelo está caindo mais que o normal, já comece reajustando a sua alimentação.

Neste artigo você pode saber o por que acontece a calvície feminina que está cada vez mais comuns entre as mulheres, além disso esse artigo pode informar as principais causas e sintomas que geralmente está atrelado a calvície feminina.

Depois de saber do por que acontece a calvície feminina pode também ter acesso às formas de tratamento e como funciona o diagnóstico também foram apresentadas neste artigo, a fim de tranquilizar mais as mulheres em relação a esse assunto e poder direcioná-las com mais eficiência a procurarem a ajuda de um profissional dermatologista se necessário.