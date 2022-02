Câmara de Manhuaçu aprova projetos que beneficiam famílias prejudicadas pelas chuvas com aluguel social

A Câmara de Vereadores de Manhuaçu promoveu reunião ordinária, na noite desta quinta-feira, 17/02, presidida por Cleber Benfica, em que foram aprovados projetos de lei, indicações, moções e requerimentos. Também aconteceu a prestação de contas do Legislativo referente ao mês de janeiro, feita pela Controle Interno, Maria Marciana e o Assessor Contábil, Aldrin Teodoro.



No início da sessão, o Técnico em Segurança do Trabalho, Ueslei de Abreu, comentou sobre a situação precária de algumas estradas rurais e conclamou aos vereadores e a administração municipal a fim de tentar resolver os problemas e melhorar as condições dos acessos nos distritos.

Em seguida, o morador de Manhuaçu, Luciano Júnior, falou sobre a situação dos diversos buracos nas ruas da cidade e distritos. Comentou também sobre a implantação desnecessária de academia pública em algumas praças e investir mais na saúde.

Em continuidade da reunião, o Diretor do SAMAL, Kilder Perígolo, falou sobre a importância da limpeza do Rio Manhuaçu contribuindo para evitar a enchente. “Quero parabenizar os funcionários pelo trabalho de limpeza do rio, pois é um serviço muito difícil. Foi retirado mais de 100 caminhões de lixo do rio. Não estou desmerecendo nenhum trabalho dos servidores, mas a ação de limpeza do rio, realmente é muito desafiador. Quero agradecer também os vereadores pelo reconhecimento dos funcionários do SAMAL. Todos nós estamos empenhados ao máximo que podemos”, salientou Kilder.

Os servidores foram homenageados com moção de reconhecimento entregue pessoalmente e individualmente.

ALUGUEL SOCIAL

Foi aprovado o Projeto de Lei nº 17/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo I da Lei nº 3.548 de 04 de dezembro de 2015, que acrescenta famílias no aluguel social.

Aprovado o Projeto de Lei nº 21/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo I da Lei nº 3.548 de 04 de dezembro de 2015, que acrescenta famílias no aluguel social.



CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Foi aprovado o Projeto de Lei nº 22/2022, de autoria do Poder Executivo, com emendas, que dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público do município, a fim de atender a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a redação do projeto, serão abertas até 80 vagas (Professor I); 100 vagas (Servente Escolar) e 90 vagas (Monitor). Lembrando que apesar das vagas estarem abertas, não significa que serão preenchidas de forma imediata, apenas de forma gradativa seguindo processo seletivo realizado pela Prefeitura.

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Aconteceu a primeira discussão do Projeto de Lei nº 5/2022, de autoria dos vereadores Cléber Benfica e Kelson Santos, que dispõe sobre a proibição da nomeação ou contratação, para determinados cargos e empregos públicos, de pessoa processada e ou condenada por

crime sexual contra criança ou adolescente.

Ainda houve a primeira discussão do Projeto de Lei nº 10/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o “Condomínio Fechado de Lotes” no município de Manhuaçu.

CEI CENTRAL

Ao final da reunião, o vereador Gilmar Cuca, ressaltou sobre a mudança de local do CEI Central, informando que ficou boa parte da tarde desta quinta-feira, 17/02, reunido com a diretora e vice-diretora do educandário, além de obter documentos e laudos técnicos permitindo o funcionamento da escola. “Estou preocupado com a segurança das crianças, dos professores e coordenadores, além disso, a preocupação dos pais é a mudança de local mais distante, dificultando o deslocamento de todos, então solicitei que a prefeitura fizesse reunião com os pais e professores para que todos cheguem a um comum acordo”, relatou Gilmar.

Assessoria de Comunicação da Câmara de Manhuaçu