Câmara de Manhuaçu reinaugura Centro de Atendimento ao Cidadão oferendo mais serviços aos cidadãos

A Câmara de Vereadores de Manhuaçu reinaugurou, na tarde desta quinta-feira, 12/08, o CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) oferecendo mais serviços aos cidadãos. A solenidade contou apenas com a presença dos vereadores integrantes da Mesa Diretora: Presidente Cleber Benfica; vice-Presidente, Gilson César; 1ª Secretária, Eleonora Maira e 2ª Secretária, Rose Mary.

Inaugurado em maio do ano passado, o CAC está instalado no hall de entrada da Casa Legislativa e funciona de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00, com dois guichês de atendimento aos moradores, mas devido à Pandemia da Covid-19, os serviços foram paralisados no primeiros meses e depois voltaram gradualmente a fim de evitar aglomerações, mas agora com o andamento da vacinação e os números de vítimas graves reduzindo, o Centro volta a funcionar disponibilizando ainda mais serviços à população.

Os moradores de Manhuaçu têm mais um aparato na hora de elaborar currículos, obter documentos pela internet, cadastro em cursos de formação cidadã, serviços gratuitos de agendamento para solicitação de carteira de identidade, expedição de documentos que possam ser obtidos gratuitamente pela internet, encaminhamento aos programas sociais do município e apoio à realização de debates.

“Nosso maior objetivo é fazer com que a casa do povo, seja de fato uma ferramenta de representatividade do povo de Manhuaçu, colocando o Legislativo Municipal no seu lugar de protagonismo no desenvolvimento de nossa cidade. Com a reinauguração do Centro de Atendimento ao Cidadão, esperamos que o povo tenha nesse espaço um ponto de auxílio na solução das suas mais diversas demandas. Não queremos que nenhum cidadão saia da Câmara, através do CAC, sem um caminho de como solucionar o problema demandado. Os nossos servidores estarão no CAC prontos para atender, instruir e buscar uma solução para cada cidadão que buscar por auxilio”, ressaltou o Presidente Cleber Benfica.

“Sabemos que é muito comum, sobretudo, entre as pessoas mais simples de nosso município, que por falta de instrução ou por excesso de burocracia, ficarem vagando de setor a setor, muitas vezes sem ter solução para demandas consideradas simples. Aí entra o papel do Centro de Atendimento ao Cidadão, onde a população terá o devido suporte para buscar nos mais diversos órgãos públicos o acesso ao serviço público pretendido”, acrescentou Cleber.



Confira os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC):

Consulta cadastro de pessoas físicas (CPF)

Atestado de Antecedentes Criminais – Emitir Certidão de Antecedentes Criminais

Emissão de Carteira de Trabalho Digital (agendamento gratuito)

Alistamento Militar

Denunciar violação de direitos humanos

Orientações quanto ao funcionamento interno da Câmara.

Denunciar violações aos direitos das mulheres

Chame a Frida para o combate à violência doméstica

Auxílio na requisição de 2º via das Certidões do Registro Civil – Nascimento, casamento e óbito

Impressão de boletim de ocorrência – PRF, PM e PC

Registro de ocorrência em rodovia (PRF) – sem vítimas

Consulta de multas PM e PRF

Certidões negativas judiciais – pessoa natural

Orientação e agendamento para solicitação de medicamentos no SUS e no setor de tratamento fora do domicílio (TFD)

Emissão de guia de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) – 2ª via de identidade

Recebimento de denúncias. Por meio do CAC, a população pode denunciar abusos de qualquer natureza. As denúncias são encaminhadas à própria Câmara para comissões internas e para outras instituições como Judiciário e Polícia

Título de eleitor – Agendamento e transferência

Parceria com a Secretaria de Assistência Social – encaminhamento e montagem de processo (Ponte de contato com a ação social para tratar de velórios, urna mortuária, aluguel social, cestas básicas, bolsa família, cadastro único e SINE)



Obter carteira nacional do artesão

Registro de ocorrência (Delegacia de Polícia Virtual para tratar especificamente de acidente de trânsito sem vítima, desaparecimento de pessoa, localização de desconhecido, perda de documentos e objetos, localização de desaparecido e dano simples)

Energisa – 2ª via de conta

SAAE – 2ª via de conta

Prefeitura de Manhuaçu – Emissão de guia de IPTU e dívida ativa e CND Municipal

Gerador de currículo online

Assessoria de Comunicação da Câmara de Manhuaçu