Câmara Municipal de Durandé realiza Sessão Solene para homenagens

Por Devair G. Oliveira

Na noite desta terça-feira (18), a Câmara Municipal de Durandé promoveu uma sessão solene para prestar homenagens de título de cidadão honorário para munícipes que prestaram relevantes serviços ao município de Durandé.

A cerimônia foi presidida pela vereadora Michelle Alves presidente da Câmara Municipal que contou com a presença de diversas autoridades e personalidades do município.

É um momento festivo, muito importante e não poderia ser diferente. Sabemos o valor que têm nossos munícipes, que são muito importantes para a cidade. Argumentou a presidente.

A Câmara Municipal de Durandé MG, por seus representantes legais, outorgou através da resolução de número 03/2024, aprovada em plenário o título de cidadão honorário ao Sr. João Vitor Clemente. Como reconhecimento pelo os relevantes serviços prestados ao município. Autora Michelle Alves.

A Câmara Municipal de Durandé MG, por seus representantes legais, outorgou através da resolução de número 03/2024, aprovada em plenário o título de cidadão honorário ao Sr. Luiz Carlos Andrade. Como reconhecimento pelo os relevantes serviços prestados ao município. Autor Carlos Renato Schuenck.

Moção de Pesar

Por deliberação do plenário desta Casa Legislativa, apresentamos moção de pesar pelo falecimento do Sr. Guanair Alfredo Gonçalves ocorrido no dia 13 de maio de 2024. “Tudo tem um tempo determinado” Eclesiastes.

Autor vereador José Jorge Rodrigues.

Após a solenidade foi servido aos convidados um delicioso coquetel.