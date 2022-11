Caminhoneiros param algumas rodovias veja o resumo de manifestações (30/10 – 31/10)

Buscando informações sobre bloqueios de vias por conta das eleições, temos até o momento notícias sobre os seguintes locais:

• KM 216,3 da BR-101/SC em Palhoça: Bloqueio total nas vias sentido Porto Alegre e Curitiba, fila de 3 quilômetros.

Última atualização: (05:45) bloqueio faixa da direita sentido Porto Alegre, interdição total sentido Curitiba, fila de 3,0 km em ambas.

Durabilidade: 20:30 – Até o momento

Rotas que podem ser impactadas: BBJ1751: Itajaí x Sangão (Redespacho); AYH0570: ITA X BLU, BLU X RIO DO SUL, RIO DO SUL X LAGES, LAGES X ITAJAÍ (Redespacho); FPB0B33: ITAJAI X JOINVILLE (Redespacho);

• KM 24,5 e 22,1 da BR-101/SC em Joinville, pista totalmente interditada sentido Curitiba e Porto Alegre.

Última atualização: (05:45) interdição total, fila de 7km.

Durabilidade: 21:30 – Até o momento

• BR-163 no km 691 na divisa entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Sinop, a 360 km e 503 km de Cuiabá, respectivamente, também estão interditadas;

Última atualização: (02:19) ainda interditadas.

Durabilidade: 20:30 – Até o momento

• Em Sorriso e Nova Mutum, a 420 km e 269 km de Cuiabá, respectivamente, trechos da BR-163 também foram fechadas por manifestantes.

Última atualização: (02:19) ainda interditadas.

Durabilidade: 20:30 – Até o momento

• KM 7,1 da BR-116/SC em Mafra, ambos os sentidos estão interditados pelas manifestações.

Última atualização: (05:40) todos os sentidos ainda interditados, fila de 2 km e sem previsão de liberação.

Durabilidade: 22:30 – Até o momento

• Km 225, na BR-470, em Garibaldi, na Serra, os dois sentidos estão bloqueados por manifestantes.

Última atualização: (05:11) Até agora, seguem interditados. PRF negocia liberação.

Durabilidade: 22:30 – Até o momento

• No entroncamento com a BR-285 com a RS-342, em Ijuí, também bloqueado.

Última atualização: (05:11) Ainda bloqueado.

Durabilidade: 23:00 – Até o momento

• Km 157 da BR-158, em Panambi, foi registrado queimas de pneus no local, mas a via não foi obstruída pelos cerca de 50 manifestantes que estavam no local.

Última atualização: (05:11) Mesma forma.

Durabilidade: 23:00 – Até o momento

• Cerca de 300 pessoas se reuniram na RS-239, no Km 34 em Araricá, trancando uma pista de cada sentido. Há ainda, um protesto no acesso a Nova Pádua, na ERS-122

Última atualização: (05:11) Ainda interditada.

Durabilidade: 23:00 – Até o momento

• Km 94, via 040, Cristalina(GO). Populares contestando resultado das eleições, interdição total sentido RJ e sentido DF, lentidão de 1 km em ambos.

Última atualização: (06:10)

Durabilidade: 00:30 – Até o momento

• Luzitânia (GO), Km 19, interdição total sentido RJ e DF de 1 Km.

Última atualização:

Durabilidade: 01:30 – Até o momento

• Há registro de bloqueio também na BR-153, no km 53, em Erechim.

Última atualização: (05:11)

Durabilidade: 02:30 – Até o momento

• Um ponto de bloqueio ocorre também na RS-463, no km 30, em Tapejara. Manifestantes fazem queima de pneus e há máquinas agrícolas sobre a pista. Cerca de 20 pessoas estão no local. Durante a madrugada, o grupo seguia no local, liberando a passagem de veículos a cada meia hora.

Última atualização: (05:11)

Durabilidade: 01:00 – Até o momento

• A Via Dutra foi fechada nos dois sentidos por caminhoneiros em um ponto da estrada em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira (31).

Última atualização: (06:20) 9 km de congestionamento no sentido RJ e 6 km no sentido SP.

Durabilidade: 00:00 – Até o momento

JÁ FINALIZADOS:

• Km 106 da BR-116/PR (Contorno Leste), em São José dos Pinhais, está com a pista sentido São Paulo totalmente interditada.

Última atualização: (01:35) Faixas liberadas, fluxos normalizados.

Durabilidade: 23:00 – 01:35

• Na RS-446, na altura do Km 11, em Carlos Barbosa, também houve queima de pneus.

Última atualização: (01:01) Pista liberada.

Durabilidade: 23:00 – 01:01

• Km 206,1 da BR-116/SC, em Ponte Alta, interdita totalmente a rodovia em ambos os sentidos.

Última atualização: (02:17) Faixas liberadas, fluxo normalizado.

Durabilidade: 23:30 – 02:17

• Ribeirão das Neves/MG, com manifestação, interdição total sentido RJ, fluxo parado por 1 Km.

Última atualização: (03:41) Faixas liberadas nos dois sentidos.

Durabilidade: 02:30 – 03:41

• Campo dos Goytacazes/RJ, no Km 64 da BR-101, interdita totalmente a rodovia em ambos os sentidos. Não há previsão de liberação!

Última atualização: (06:40) Fluxo normalizado e vias liberadas

Durabilidade: 05:50 – 06:40