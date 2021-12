Campanha Natal da Partilha da Administração Pública de São João do Manhuaçu

Campanha Natal da Partilha

Administração Pública de São João do Manhuaçu se une a servidores municipais e empresários locais para doação de cestas básicas as famílias necessitadas.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu realizou neste ano de 2021 a Campanha “Natal da Partilha”.

A inciativa do Prefeito Sérgio Camilo convidou servidores públicos, comerciantes e empresários do município de São João do Manhuaçu a unir forças com o poder público, neste Natal, para a doação de cestas básicas as famílias carentes.

A campanha teve grande apoio dos funcionários municipais e empresários locais, que doaram alimentos, brinquedos, vale gás, entre outros benefícios.

Foram mais de 60 cestas doadas para famílias em situação de vulnerabilidade, além de brinquedos e guloseimas distribuídas para as crianças de São João do Manhuaçu, no dia 24 de Dezembro, quando o Prefeito saiu as ruas do município, do distrito de Pontões e da Zona Rural para realizar a entrega das doações.

O Prefeito Sérgio Camilo agradeceu aos funcionários públicos da Prefeitura de São João do Manhuaçu, comerciantes e empresários locais pela doação de cestas básicas, alimentos,.

“A iniciativa se deu pelo desejo de celebrar o Natal ajudando àqueles que passam alguma dificuldade, mas que com fé, com garra, com esperança e com as bençãos de Deus irão comemorar o Natal de uma forma um pouco melhor e em breve estarão em melhor situação.” Disse Sérgio Camilo