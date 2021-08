Campanha “Ser Solidário Faz Bem” arrecada roupas e calçados para doação

A ação solidária acontece em todas as unidades da Drogarias Pacheco em Minas Gerais

A queda da temperatura aumenta a preocupação em torno da população de rua e das famílias em situação de vulnerabilidade social que sofrem com a falta de itens básicos, como uma peça de roupa para se proteger do frio. Além disso, a pandemia colocou milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade contribuindo para agravar os níveis de pobreza no país. De acordo com projeções feitas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgadas em março de 2021, existiam no Brasil, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17,7 milhões de pessoas que voltaram à pobreza, passando de 9,5 milhões (4,5% da população) para 27,2 milhões em fevereiro (12,8% da população).

Com o objetivo de engajar a população sobre a importância de ser solidário com aqueles que mais precisam, o Grupo DPSP, união das bandeiras Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, realiza a campanha “Ser Solidário Faz Bem”. Até 31 de agosto, a população poderá depositar cobertores, roupas e calçados, que estejam em bom estado de conservação, nas caixas de coleta disponíveis em todas as lojas da rede espalhadas em Minas Gerais. Os itens arrecadados serão encaminhados para a Associação das Voluntárias da Santa Casa BH (AVOSC) e para a Arquidiocese BH. Para potencializar a arrecadação, haverá também uma mobilização interna com os 26 mil colaboradores da companhia.

“Promover e apoiar causas sociais são movimentos que sempre fizeram parte do DNA do Grupo DPSP. A arrecadação de roupas e agasalhos, por exemplo, é uma ação tradicional em nossas lojas e aguardada com expectativa pelos nossos clientes. Diante de um período tão difícil por conta da pandemia, pequenos gestos podem transformar a vida de outras pessoas. O momento agora é de união em prol da sociedade. Estamos otimistas com a continuidade da campanha Ser Solidário Faz Bem em nossas lojas e a possibilidade de abraçarmos diversas instituições nessa corrente de solidariedade”, afirma Jonas Laurindvicius, presidente do Grupo DPSP.

O Grupo DPSP, um dos principais varejistas de farmácias do Brasil, é também um dos pioneiros na realização de ações de carácter social. A Campanha do Agasalho, por exemplo, já arrecadou, nos últimos quatorze anos, mais de 117 mil sacos de 100 litros em doações, contribuindo com um inverno mais aquecido e acolhedor para muitas pessoas.

Para fazer sua doação, é só consultar a loja mais próxima no site da marca: www.drogariaspacheco.com.br.

Sobre o Grupo DPSP

Com a missão de proporcionar qualidade no atendimento, cuidados com a saúde e bem-estar a todos, o Grupo DPSP nasceu em 2011, conta com as das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. A companhia é um dos principais players do varejo farmacêutico com aproximadamente 1.400 lojas em 8 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Hoje, o Grupo DPSP atende seus clientes em lojas físicas, e-commerce, televendas e app Meu Viva Saúde. As marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo levam em seu DNA uma história de confiança e credibilidade no mercado nacional da saúde, preocupando-se constantemente em oferecer excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.