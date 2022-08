Campeonato Distrital 2022 começa neste domingo

Neste domingo (7) tem início um dos torneios mais tradicionais de Manhuaçu: o Campeonato Distrital de futebol de campo. O evento é realizado pela Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

Tradicionalmente disputado no segundo semestre, o torneio reúne times que representam os distritos de Manhuaçu. Serão três chaves: duas terão quatro equipes e uma terá três equipes.

“Queremos realizar uma grande competição, prestigiando as comunidades com bons confrontos. O congresso técnico serviu para avaliarmos o que já foi realizado até aqui e projetar a nova forma de disputa, atendendo aos anseios dos dirigentes das equipes. Sempre pautamos por fazer campeonatos onde todos os envolvidos têm voz ativa no momento de decidir para o bem de todos”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha.

A primeira fase do Campeonato Distrital, geralmente, é disputada nos campos das comunidades participantes, com turno e returno, para que todos possam jogar em casa e como visitante. O congresso técnico para definição das regras aconteceu em maio deste ano.

A Secretaria de Esporte e Lazer é responsável elo fornecimento de materiais esportivos, arbitragem e transporte dos atletas e comissões técnicas.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu