Cantor Yago Rocha lança música e clipe “Me Apaixonei”

O cantor Yago Rocha da Silveira, conhecido artisticamente como Yago Rocha, está fazendo sucesso em todo país com suas músicas. Com apenas 21 anos, o jovem que é natural de Frutal, cidade localizada no interior de Minas Gerais, desde pequeno sempre sonhou em ser cantor. “Hoje além de um sonho, cantar virou meu objetivo. Sou de um lugar onde a maioria das pessoas achavam que meu sonho não fosse dar certo, mas eu nunca deixei me abater por isso. Resolvi sair de Minas Gerais aos meus 18 anos e correr atrás dos meus sonhos e objetivos, nunca desisti e hoje me sinto realizado por ter conquistado meu espaço no setor musical, mas tenho muito ainda a conquistar.” conta Yago Rocha.Cantando músicas Pop, Yago Rocha gosta de fazer vários estilos, principalmente os que agradam o público e decidiu através de suas músicas, entrar no clima das dancinhas de TikTok e produzir hits que os jovens possam interagir e dançar, divulgando seu trabalho ainda mais nas redes sociais. Yago Rocha lançou nos últimos dias a sua nova música de trabalho, “ME APAIXONEI”, que traz um hit dançante com coreografia gostosa de fazer e promete contagiar e surpreender a todos. Confira a música e o clipe “Me Apaixonei”:Saiba mais sobre Yago Rocha através do Instagram: @itsyagorocha