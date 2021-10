CAPOTAMENTO DE CAMINHÃO/ CARRETA

Bombeiros acionados via 193 deslocaram-se para o local BR 262 Km 23 Jaguarí – Reduto MG, onde segundo relatos de testemunhas uma carreta tanque tombou as margens da rodovia e sua carga óleo que ficou derramando na pista e o condutor Vitima ferida Jefferson Alves dos Santos encontrava-se dentro da cabine.

Ao chegar no local as guarnições do corpo de bombeiros militar de MG depararam com uma grande mancha de óleo derramando em todas as pistas em uma faixa de aproximadamente 50 metros de um produto chamado (oleo vegetal de algodão) a carreta transportava 35.000 litros do produto da empresa Brasil Petróleo de Vila Velha/ES.

O seu condutor encontrava-se fora da cabine consciente orientado queixando de fortes dores no ombro esquerdo, a vitima foi devidamente analisada e imobilizada para condução ao UPA Manhuaçu.

As guarnições da ASL e ABTS efetuaram o isolamento e segurança do local fechando ambas as pistas da rodovia, para os trabalhos de eliminação do risco de derrapagem com o espalhamento de serragem na mancha de óleo e o desvio de uma fonte de derramamento da carreta.

Logo a polícia Rodoviária Federal chegou ao local efetuando o fechamento completo da pista. foi acionado os órgão de fiscalização e a empresa citada que se responsabilizou pelo procedimentos relativos a defesa do meio ambiente e limpeza minuciosa da rodovia.

Efetivo: VTRS – ASM 0802 2º SGT Dias

ABTS 2039 Cb Morosini – UR 8871 Cb Lucas

Apoio : PRF Patrulheiro Lander