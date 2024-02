CARNAVAL – O PODER DAS VIBRAÇÕES

O Carnaval, além de ser uma festividade culturalmente rica, é também um momento de intensa energia vibracional. Desde tempos imemoriais, os seres humanos têm reconhecido a sua natureza e a interconexão com o ambiente ao seu redor. Nessa perspectiva metafísica, compreende-se que cada indivíduo emana uma força estabilizadora ou desestabilizadora, influenciada por seus pensamentos, emoções e interações.

A filosofia antiga já contemplava essa ideia. Pitágoras, por exemplo, falava sobre a música das esferas, onde cada corpo celeste emitia uma vibração única que ressoava em harmonia com o universo. Essa concepção ecoa na compreensão contemporânea do eletromagnetismo animal. Estudos científicos têm demonstrado que os seres vivos, incluindo os humanos, geram campos elétricos sutis que desempenham um papel fundamental na comunicação celular e no funcionamento do organismo.

Durante o Carnaval, essa intensidade de sensações atinge seu ápice. Milhões de pessoas se reúnem para celebrar, dançar e compartilhar experiências. Nas multidões coloridas e pulsantes, ocorre uma troca intensa dessas emoções. Os corpos em movimento geram planos convergentes que se entrelaçam, criando uma sinfonia de frequências que ressoam em sintonia com a música e a alegria.

É nesse contexto festivo que muitos indivíduos relatam impressões de bem-estar, êxtase e conexão com os outros e com o universo. Essa experiência é potencializada pela liberação de endorfinas e outros neurotransmissores associados ao prazer e à felicidade. O ambiente festivo do Carnaval proporciona um alívio das tensões cotidianas, permitindo que as pessoas se entreguem ao momento presente e se conectem com sua essência mais profunda.

No entanto, é importante ressaltar que nem toda euforia liberada durante o Carnaval é positiva. Assim como há uma troca de forças elevadas, também há espaço para empolgações mais densas, como o excesso de consumo de álcool, drogas e comportamentos impulsivos. Por isso, é fundamental cultivar a consciência e a responsabilidade durante as festividades, buscando vivenciá-las de forma equilibrada e saudável.

Em suma, o Carnaval é muito mais do que uma simples festa. Ao mergulharmos nas folias carnavalescas, permitamo-nos sentir a pulsação do cosmos em nossos corações e dançar ao ritmo da energia universal, pois além de corpo e espírito, também somos energia e vibração.

Mauro Falcão

