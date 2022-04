Cássio Alves: influenciador e mentor financeiro lança close friends para mentoria neste sábado

O jovem influenciador de sucesso Cássio Alves, que também é investidor, empreendedor digital e educador financeiro, possui um close friends em seu Instagram onde ensina as pessoas a investirem do zero ao avançado.

Lá em seu close friends especial de cursos e mentorias, Cássio faz seus alunos acompanharem todos seus os passos no mundo dos investimentos.

Além disso, ele possui canal de suporte exclusivo para tirar dúvidas, grupo para sempre ficar atualizado do mercado financeiro, planilhas financeiras, e-books e aulas semanais nos storys.

Em seus ensinamentos, os alunos aprendem de forma mais simples e didática possível a se organizarem financeiramente, multiplicarem o seu dinheiro e atingir os seus objetivos.

Neste sábado , 09 de marco, as 20 horas, Cássio abrirá uma nova turma para o seu Close Friends.

Se você quer aprender a investir, principalmente se for iniciante, esse é o melhor momento para entrar no Close friends especial do Cássio Alves e alavancar a sua vida financeira.

Saiba mais sobre Cássio Alves e tire suas dúvidas sobre seu close friends através do Instagram: instagram.com/cassio_alvess