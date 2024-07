CBH Manhuaçu realiza oficina de planejamento para início das obras da Iniciativa Rio Vivo

Cerca de R$4 milhões serão investidos pelo comitê para a realização das intervenções. Foto: Divulgação Comitês do Rio Doce.

Será realizada na manhã desta quarta-feira (3) a oficina de planejamento para execução das ações da Iniciativa Rio Vivo na Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu. A oficina é voltada aos municípios de Manhumirim, São João do Manhuaçu, Luisburgo, Reduto, Alto Jequitibá e Manhuaçu, contemplados pela iniciativa. Cerca de R$4 milhões serão investidos pelo comitê para a realização das intervenções.

A assinatura do contrato com a empresa responsável pelas ações foi realizada em abril deste ano. Neste primeiro momento, está previsto o cercamento de 294 nascentes e 294 implantações de sistemas de tratamento de esgoto doméstico na região. “A participação dos municípios é muito importante neste momento. Os produtores rurais precisam conhecer o Rio Vivo, que iniciará com a expansão de saneamento rural e recomposição de APPs nascentes. O Comitê está fazendo um grande investimento em prol das nossas águas e da nossa gente”, destacou o presidente do CBH Manhuaçu, Genilson Tadeu.

Rio Vivo: ações integradas em prol da bacia do Rio Manhuaçu

A fim de potencializar os resultados ambientais e promover a utilização dos recursos da cobrança pelo uso da água, os Comitês do Rio Doce optaram por trabalhar, de forma integrada, a iniciativa Rio Vivo, que prevê ações de cercamento de nascentes, construção de fossas sépticas e de barraginhas, além da implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para a população rural.

Até o momento, mais de 1.300 nascentes já foram cercadas ao longo da bacia hidrográfica do Rio Doce. O resultado representa o esforço coletivo de todos os comitês com a conservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos.